«إعمار» تُقر توزيعات استثنائية بـ 4 مليارات

صادقت الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية»، أمس، على توزيع أرباح استثنائية على مساهميها بواقع 4 مليارات درهم، من حصيلة الطرح العام لأسهم «إعمار للتطوير».

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش الجمعية العمومية، إن التوزيعات ستتم على دفعتين، الأولى بواقع 3 مليارات درهم (42 فلساً) توزع خلال يناير الجاري، يتبعها مليار درهم في أبريل المقبل، عقب إقرارها من الجمعية العمومية السنوية. وبيّن العبار أن توزيعات المليار درهم المقررة في أبريل مختلفة تماماً عن التوزيعات السنوية لعام 2017، والتي لم يتم إقرارها بعد. وأوضح العبار أن «إعمار» الأم وزعت الحصيلة الكبرى من عوائد الطرح، بينما سيتم الاحتفاظ بالباقي للحفاظ على مستوى السيولة في الشركة، فضلاً عن وجود مشاريع ضخمة أمام «إعمار للتطوير» تحتاج إلى تمويلات.

وتوقع المحلل المالي عمرو حسين أن تواصل «إعمار» سياستها الجيدة في ما يتعلق بالتوزيعات النقدية، لا سيما مع تواصل تحقيق الشركة نتائج قوية، مستفيدة بشكل رئيسي من الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي.

وأغلق سهم «إعمار العقارية»، أمس، رابحاً نحو 1.67% إلى 7.3 دراهم بعد تداول 4.83 ملايين سهم بقيمة 35.28 مليون درهم من خلال 410 صفقات، بينما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» 0.52% إلى 5.76 دراهم. وتخطط «إعمار للتطوير» لإطلاق 50400 وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تستهدف بيع 10 آلاف وحدة سنوياً في المتوسط وتحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 40%.