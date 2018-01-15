الإمارات تطلق دورة تمويل ثانية للطاقة المتجددة في الكاريبي

دشن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع 7 دول جديدة من دول البحر الكاريبي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز وجمهورية الدومنيكان وغرينادا وغويانا وهايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. وتبلغ قيمة الصندوق 183.6 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار أميركي).

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق، على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً بارزاً في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال إيجاد حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشروعات وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها.

وأكد أن الصندوق يعد واحداً من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالمياً، ويؤكد الإعلان عن إطلاق دورة التمويل الثانية للصندوق، والتي ستشمل إقامة مشروعات في تسع دول في منطقة الكاريبي تضاف إلى المشروعات التي يجري تنفيذها في خمس دول في المنطقة نفسها.

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