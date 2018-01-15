«أخبار الساعة»: الإمارات تقود العالم في الطاقة المستدامة

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً في الطاقة النظيفة والمتجددة، بفضل كفاءة تعاملها مع قضايا هذا القطاع وتوفيرها الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا التوجه وحرصها على تفعيل وتعزيز التعاون الدولي بشأنه.

وتحت عنوان «الإمارات تقود العالم في مجال الطاقة المستدامة» أوضحت أن منتدى الطاقة العالمي الذي أطلقه المجلس الأطلسي- المؤسسة البحثية الأميركية ومقرها واشنطن- يوم الجمعة قبيل انطلاق «أسبوع أبوظبي للاستدامة» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطوي على أهمية كبيرة فهو أولاً يؤكد أن الإمارات تمكنت بالفعل من ترسيخ مكانتها الدولية في الطاقة وخاصة المستدامة منها، حيث أصبحت أبوظبي عاصمة الطاقة العالمية.

تطورات متسارعة

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن المنتدى يأتي في ظل تطورات متسارعة في قطاع الطاقة على مستوى عالمي، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعاً واضحاً بينما يتزايد الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ملموساً هذا العام ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة وهذا ما أكده معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها في المنتدى، حيث قال إن اجتماع هذا العام يأتي بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى مستويات هي الأفضل خلال العقد الماضي وسيسهم النمو الاقتصادي في زيادة الطلب على الطاقة والمتوقع أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 25% بحلول 2040 وهذا يعني أنه لا يمكن تلبية هذا الطلب من خلال مصدر واحد، وإنما سيتم الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

وتابعت النشرة أن المنتدى يناقش على مدار يومين عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز أسواق الطاقة العالمية وتحفيز الجهود الرامية إلى ابتكار التقنيات الحديثة في مجال الطاقة البديلة، وهي القضايا التي توليها جل إن لم يكن كل دول العالم وفي مقدمتها دولة الإمارات أهمية قصوى ضمن رؤيتها لهذا القطاع الحيوي وعلاقته بالتنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ما أشار إليه معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة حيث قال إن المنتدى يوفر منصة رائدة تمكن القادة وصناع السياسات في قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من وضع جدول الأعمال الخاص بالطاقة لعام 2018 .

وأكدت أن انعقاد « منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي يعبر عن تزايد الثقة الدولية بجهود الدولة في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي وتطوير سياسات الطاقة المتجددة، التي يتعاظم الاهتمام بها عالمياً حيت تتميز هذه السياسات بدرجة عالية من التوازن والمرونة والاستجابة للمستجدات في أسواق الطاقة العالمية.