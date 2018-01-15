واحة الزاوية تبدأ اليوم بيع «عود» للمواطنين

تبدأ شركة واحة الزاوية اليوم بيع مشروعها السكني الجديد "عود" في منطقة "ديستركت 200 العقارية" التي تقع ضمن أراضي مشروع الشركة في منطقة الفقع بمدينة العين، وتتم عمليات البيع للمواطنين فقط بتسهيلات في السداد وبأقساط شهرية بقيمة 1500 درهم.

وكشف خلدون صالح الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي أمس في مقر الشركة في أبوظبي أن المشروع هو الرابع للشركة في أراضيها بمنطقة الفقع بالعين وذلك بعد مشاريع نسايم وأرياف والواحة ليفينغ، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من عدة مراحل وتشتمل مرحلته الأولى على أكثر من 600 وحدة سكنية ومحلات تجارية. ونوه بأن المرحلة الأولي من المشروع تضم 7 مبان سكنية رئيسية تشتمل على وحدات استوديو، وغرفة وصالة، وغرفتين وصالة، إلى جانب محال تجارية ومرافق خدمية ومساحات خضراء واسعة، كما تحيط بالمشروع مدارس ومراكز طبية وحدائق ومراكز تجاريه ومنتجع صحراوي.

ولفت إلى أن أسعار وحدات المشروع تبدأ من 289 ألف درهم للاستوديو و445 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة، مشيرا إلى أن مساحة الاستوديو تصل إلى 30 مترا مربعا والغرفة والصالة إلى 45 مترا مربعا والغرفتين وصالة إلى 65 مترا مربعا.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح اليوم المشروع للبيع للمواطنين، موضحا أن الشركة ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري على أن تنجزه في مدة زمنية أقصاها 36 شهرا.

وذكر أن المشروع يعد من المشاريع الأقل سعرا في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم دفع أقساط شهرية بقيمة 1500 درهم، إضافة إلى طرق ميسرة للغاية عند التعاقد والاستلام.

وقال إن المشروع يتيح فرصا مغرية للغاية بغرض الشراء والتملك والاستثمار ويتناسب مع إمكانيات الجميع، لافتا إلى أن الشركة باعت نحو 20% من وحدات المشروع أخيرا وبقيمة 100 مليون درهم ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع نحو 400 مليون درهم.

وحول السوق العقاري، أكد أن السوق يضم حاليا شركات عديدة تطرح مشاريع للتملك والشراء بأسعار منخفضة، مثل عزيزي وماج وغيرهما، مشيرا إلى أن مشروع واحة يقدم الأسعار الأقل.

وذكر صالح أن القطاع العقاري في أبوظبي مشجع للغاية على إطلاق المزيد من المشاريع.