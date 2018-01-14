ملتقى "آنلوك" لتقنية البلوك تشين يبدأ فعالياته في دبي

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "آنلوك" حول تقنية البلوك تشين ومستقبل الاقتصاد التشاركي (UNLOCK Blockchain Forum) والتي تستمر لغاية يوم غد 15 يناير في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة أثتبت مجدداً أن دبي مدينة سباقة في استشراف المستقبل من خلال جذب أبرز خبراء الابتكار والشركات الناشئة في مجال البلوك تشين والباحثين عن آفاق مستقبلية واعدة.

وقد أعلنت الاقتصاد والأعمال، الجهة المنظمة لملتقى "آنلوك" للبلوك تشين ومستقبل الاقتصاد التشاركي عن استضافة أكثر من 60 شركة ناشئة في مجال البلوك تشين من أكثر من 39 بلداً إلى جانب نخبة تتضمن أكثر من 40 من المتحدثين الخبراء في هذا المجال وأكثر من 500 مشارك.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الملتقى، قالت الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، الجهة التي تتولى قيادة مسيرة التحول الذكي في دبي: "علمتنا قيادتنا الحكيمة أن المستقبل لا ينتظر أحد لذا نحن نصنعه الآن وهو ما بنينا عليه خططنا المتعلقة بالتقنيات الجديدة مثل بلوك تشين، فبينما لازال العالم يستكشف هذه التقنية وجدواها أخذنا في دبي موقع قيادة الجهود العالمية لنكون عاصمة البلوك تشين وخلال وقت بسيط من إطلاق استراتيجية البلوك تشين طورنا اكثر من 20 حالة استخدام لتوظيف البلوك تشين في الخدمات الحكومية وهذه مجرد البداية".

وأضافت بن بشر: "عبر دعم فعاليات مثل unlock blockchain نهدف إلى إثراء الحوار العالمي حول هذه التقنية وجعل دبي منطلقاً لوضع معايير تبني تطبيقات المستقبل منذ اليوم".

وبهذه المناسبة، قال وليد أبو زكي، المدير التنفيذي للاقتصاد والأعمال: "عندما سمعت لأول مرة عن البلوك شين، أدركت التغيير الجذري الذي ستحدثه هذه التقينة المبتكرة. ونحن بدورنا في "الاقتصاد والأعمال" نسعى جاهدين إلى تعزيز معرفتنا وتحقيق فهم عميق لمجالات عملنا، لأننا نرى أن مهمتنا تتجاوز إطار تنظيم الفعاليات. ونحن فخورون اليوم بأن جهودنا قد أثمرت عن تنظيم هذا الملتقى ليكون الأنجح من ناحية عدد المشاركين ونوعية المشاركات والمحتوى الذي تجري مناقشته. نحن نعتقد بأن اتخاذ الخطوات الصحيحة سوف تخرج بالقوانين والأنظمة الملائمة لتنظيم العديد من المسائل أبرزها "التمويل الجماعي الأولي " و"الطرح الأولي للعملة"، مما سيساهم في جذب مجموعة من أبرز الشركات الناشئة في مجال السلسلة الموثوقة وبالتالي تعزيز مكانة دبي الفريدة على الخارطة العالمية في هذا المجال".

وشهدت الجلسة الأولى لملتقى "آنلوك" مناقشة تقنية البلوك تشين بمناسبة مرور تسع سنوات على بداية هذه التقنية، مشاركة عدد من المتحدثين البارزين من بينهم أوليفر بوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسمان للاستشارات" (Bussmann Advisory)، وجيمس واليس، نائب رئيس "بلوك تشين آي. بي. أم" (Blockchain IBM)؛ والدكتور عبد الله قبلان، استشاري تقنية البلوك تشين لدى حكومة مالطا، حيث عقدت مناقشات حول نوعية المنصات السائدة وأشكال البلوك تشين الأكثر أهميةً من غيرها والتي سيكون لها الأولوية إلى جانب تطور مستقبل البلوك تشين.

أما الجلسة الثانية للملتقى، فقد تضمنت مناقشات معمّقة حول الطريقة الأمثل لاستخدام هذه التقنية ومقومات نجاحها، بمشاركة زينة القيسي، رئيس التكنولوجيا الناشئة والشراكات العالمية، في مكتب دبي الذكية، وأندريا تينيانو، مدير شركة "جلوبال ديلاوير" (Global Delaware) والمدير المؤسس لمبادرة "ديلاوير بلوك تشين"، وفنسنت وانغ، الرئيس التنفيذي للابتكار في "وانكزيانغ هولدينغز"، الصين (Wanxiang holdings )، وغيرهم، تمت مناقشة أمثلة على التطبيقات العملية لمشاريع تنفيذ السلسلة الموثوقة ونقاط الاختلاف بين تلك المشاريع وبين عمليات التنفيذ التقليدية. كما قاموا بتقديم مجموعة من المعلومات الأساسية والنصائح لكافة الجهات الراغبة باعتماد وتنفيذ تقنية البلوك تشين في المستقبل القريب.

تعليقا على ذلك صرح رامز دندن، المدير التقني لدى مايكروسوفت الخليج قائلا: "يتزايد الاستثمار في قواعد البيانات التسلسلية سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها بوتيرة مثيرة للدهشة ، وتعكس مشاركة مايكروسوفت في منتدى UNLOCK إلتزامها الذي صرحنا به لمجلس قواعد البيانات التسلسلية العالمي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل لأننا نؤمن بالإمكانات الضخمة لهذه التقنية لكافة أحجام المؤسسات ومجالات نشاطها التجاري ، وتمكن هذه التقنية من مشاركة العمليات مع الموردين والعملاء والشركاء وهو ما يؤدي إلى تقديم فرص جديدة للتعاون بين أكثر من جهة وبالتالي تقديم نماذج عمل جديدة ومثيرة."

من جهة أخرى قدّم هون سيلفيو شيمبري، أمين سرّ مجلس النواب للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار، في مكتب رئيس الوزراء في مالطا، نبذة عن الإنجازات التي حققتها مالطا حتى الآن في مجال تطبيق تقنية البلوك تشين ومستقبل الاقتصاد التشاركي. كما ألقى السيد جيسون كوبر، خبير الأمن والمتخصص في مجال البلوك تشين من شركة داركماتر (DarkMatter)، كلمةً حول أهمية استخدام تقنية البلوك تشين في تبسيط وتيسير الخدمات الحكومية وخدمات المدن بشكل آمن.

وشهدت جلسات بعد الظهر خلال ملتقى "آنلوك" مسارين، تمحورت الجلسات النقاشية في المسار الأول حول تقنية البلوك تشين وقطاع المرافق والخدمات العامة. ومن جهته استعرض السيد محمود أبو فدا، المتخصص في استراتيجيات الابتكار والمستقبل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، خطط الهيئة المستقبلية لاعتماد تقنية البلوك تشين، في عملية تحديد محطات شحن السيارات الكهربائية وشحنها ودفع رسومها، كما شارك في الجلسة شركات بارزة في هذا المجال مثل "صن إكستشينج" (Sun Exchange) و"أمبروساس" (Ambrosus).

وخلال الجلسة النقاشية بعنوان "دبي الحاضنة المستقبلية للشركات الناشئة في مجال البلوك تشين " ، تناول المتحدثون أبرزهم سام لي، الرئيس التنفيذي ،لبلوك شين غلوبال (Blockchain Global)، الآليات المطلوبة لتتمكن دبي من استقطاب الشركات المبدعة الناشئة ، وما تحتاجه لتهيئة البيئة الحاضنة لها، كما أعلن رالف غلابيسنيغ، المؤسس المشارك لمختبرات كريبتو فالي، سويسرا عن التحضير لإفتتاح "مختبرات كريبتو فالي" (Crypo Valley labs) للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال تقنية البلوك تشين في دبي.

وفي جلسات أخرى موازية، استعرضت مجموعة من الشركات الناشئة من ماليزيا والمملكة المتحدة وروسيا، واستونيا، مسيرة نجاحها في بناء حلول تقنية البلوك تشين واستخدامها في حل المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا واقتصاداتنا اليوم، ومن أبرزها "ناكيد تكنولوجيز" (Naked Technologies)، "كريديتز" (Credits)، "ثريفولد" (ThreeFold)، "أكورن كوليكتيف" (Acorn Collective) و"إيتشارج" (Echarge). بينما قدمت مجموعة أخرى من الشركات الناشئة أبرزها "كيوركوين" (Curecoin)، و"ميديكال تشين" (Medicalchain)، و"إيثيل" (Etheal)، جلسات حول الإنجازات التي حققتها تقنية البلوك تشين في قطاع الرعاية الصحية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، ألقى بوسمان كلمةً رئيسيةً أكد فيها على قدرة الإنسان على استباق الثورة الرقمية والحفاظ على مكانة متقدمة في مسيرة التطور التكنولوجي، حيث قال: "هناك توجه متنامٍ في يومنا هذا نحو استبدال منطق الأعمال المركزي بالعقود الذكية. ويركز رواد تقنية البلوك تشين على الحالات الانتقائية والقائمة في الإنتاج والتي تعود بأعلى قدر من الفائدة. إن التقارب بين التقنيات الناشئة سيساهم في تلاشي الفروقات بين الصناعات وبناء عالم في غاية الترابط تتوفر فيه البيانات بصورة آنية". كما قدم العديد من الأمثلة على ما حققته الشركات الناشئة المتخصصة في تقنية البلوك تشين في مجالات التجارة والتمويل والإمدادات الغذائية.

يذكر أن جدول أعمال اليوم الثاني من ملتقى "آنلوك" يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة حول تطبيقات تقنية البلوك تشين في قطاع الأعمال المصرفية والعقارات والمدن الذكية، إلى جانب العديد من الجلسات التي تقدمها شركات ناشئة أخرى.