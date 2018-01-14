"إعمار" تقر توزيعات استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم

صادقت الجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية"، المشيدة لأطول برج في العالم، أمس على توزيع أرباح استثنائية على مساهميها بواقع 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم "إعمار للتطوير".

وستوزع الارباح على دفعتين الأولي بواقع 3 مليارات درهم (42 فلساً) خلال يناير الجاري، يتبعها مليار درهم في أبريل القادم عقب إقرارها من الجمعية العمومية السنوية.

وبين محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار"، أن توزيعات المليار درهم المقررة في أبريل مختلفة تماماً عن التوزيعات السنوية لعام 2017 والتي لم يتم إقرارها بعد.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" اليوم رابحاً نحو 1.67% إلى 7.3 درهم بعد تداول 4.83 مليون سهم بقيمة 35.28 مليون درهم من خلال 410 صفقة.