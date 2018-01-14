الآثار الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة

انطلقت اليوم فعاليات ندوة : "ضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي بدولة الامارات العربية المتحدة" تحت تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية في إمارة رأس الخيمة.

وتناولت الندوة عدة محاور في أهمها مميزات ضريبة القيمة المضافة بالمقارنة مع ضريبة المبيعات والضوابط الموضوعية والإجرائية لضريبة القيمة المضافة وأثر ضريبة القيمة المضافة على سوق الأوراق المالية والاقتصاد بالدولة وأخيرا الآثار الاقتصادية الإيجابية للضريبة.

قدم الندوة كل من المتحدثين د.هيثم حرمي شريف أستاذ مشارك في المالية العامة والتشريعات الاقتصادية والدكتور طارق عبدالسلام عميد كلية القانون وأستاذ مشارك في المالية العامة والتشريعات الإقتصادية والدكتور حاتم أحمد عديلة أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية العامة إضافة الى يوسف علي البلوشي مدير عام الدائرة المالية برأس الخيمة.

وقد أفاد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي - المدير العام لاقتصادية رأس الخيمة - بهذه المناسبة بأن تنظيم الندوة يأتي في سياق التعاون الدائم بين الدائرتين في نشر التوعية الاقتصادية حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد في الدولة، وهو يهدف إلى رصد التعرف على أهم الآثار الاقتصادية التي قد تنشأ عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في المديين القصير والطويل، فضلا عن نشر التوعية العامة بهذا الجانب على مستوى الجهات ذات العلاقة.