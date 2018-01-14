دبي تواصل إبهار العالم بمشروعاتها المبتكرة

استحوذت دبي على اهتمام الناس في أنحاء العالم، بفضل مشروعات البناء المبتكرة الواسعة النطاق. وقد أضفت المشروعات التطويرية الشهيرة، مثل برج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة، شهرة على المدينة، وفيما تستعد لمعرض «إكسبو 2020»، فليس ثمة شك في أن دبي ستواصل جذب الاهتمام إلى نفسها، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «ميدل إيست كونستركشن نيوز».

وأوضحت المجلة أن ما يثير الاهتمام أن الكثير مما هو اليوم في دبي تم تصميمه وبناؤه في السنوات الثلاثين الماضية. وقد أدّت العديد من الشركات دوراً أساسياً في تشكيل المشهد في المدينة، ومنها محفظة غودوين أوستن جونسون. ويقول بريان جونسون، الشريك المؤسس: «منذ الأيام الأولى، استمر المشهد في دبي في التطور، والمحصلة أن المدينة تلبي الآن الأذواق الداخلية والخارجية للمقيمين والسياح»، مضيفاً أنه إذا نظرتم اليوم إلى مشروعات مثل «لا مير» و«سيتي ووك» ستجدونها باهرة، وتدركون أن مشروعات كثيرة ظهرت في الهواء الطلق جديرة بالزيارة وقضاء وقت ممتع.