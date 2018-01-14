250 شركة تنضم إلى مبادرة «الضريبة علينا»

أعلنت شركة «كروتي» انضمام 250 شركة في الإمارات إلى مبادرة «الضريبة علينا» التي وجهتها الشركة للمستثمرين تفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات على تحمل قيمة الزيادات السعرية البسيطة الناتجة عن ضريبة القيمة المُضَافَة، بَدَلاً من المستهلكين.

وأشار طارق الفرخ المدير التنفيذي لـ«كروتي» إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا» حيث تلبي ضريبة القيمة المضافة احتياجات المجتمع وتدعم النمو الاقتصادي.

وأعرب خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الخامس عن شكره للتجاوب الملحوظ من أكثر 250 من شركاء «كروتي» مع مبادرة «الضريبة علينا» من المحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات السياحية والطبية، بالإضـــــافة إلى رجال الأعمال والتجار المنضمين تحت بطاقة «كروتي» من أجل تحمّل الضريبة عن المستهلكين بتقديم خصومات إضافية تصل إلى 70%، لافتا إلى أن تطبيق هذه الخصومات لن يكون له أي تأثير على قيمة ما تقدمه المؤسسات المشاركة مع «كروتي».