كهرباء دبي «راعي الكفاءة» للقمة العالمية لطاقة المستقبل

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، بصفتها «راعي الكفاءة»، في الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنظمها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2018، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستعرض وتناقش أبرز الحلول وأحدث الابتكارات في طرق إنتاج وتخزين واستهلاك الطاقة، ويشارك فيها خبراء ومختصون من جميع أنحاء العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تشارك الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل بصفتها «راعي الكفاءة»، إيماناً منا بأهميتها كمنصة تسهم في تعزيز المعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب والتعرف إلى أحدث التقنيات والممارسات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في هذه المنطقة التي تعد من أبرز الأسواق الواعدة في العالم. وتنسجم هذه الرعاية مع جهودنا لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تتكامل جهودنا لتطوير حلول ومشروعات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

وأضاف: نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة. ونهدف من خلال مشاركتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف توحيد الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

وسنسلط الضوء خلال القمة على جهودنا لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، من خلال مشروعات كبرى للطاقة المتجددة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأثنى الطاير على جهود القائمين على القمة العالمية لطاقة المستقبل، مشيداً بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط هيئة كهرباء ومياه دبي بشركة «مصدر» التي تقود الائتلاف الذي يعمل على إنجاز المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإنتاج 800 ميجاوات بحلول عام 2020.