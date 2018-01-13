في اتصال هاتفي سأل أحد المواطنين «البيان الاقتصادي»: أمتلك عقاراً أقوم بتأجيره بالكامل كوحدات سكنية فهل يكون تسجيلي للضريبة إلزامياً؟
وردت «الاتحادية للضرائب»:
ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل ولا يستطيع استرداد ضريبة المدخلات على مشتريات أعماله.
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