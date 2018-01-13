«تايجر» تستثمر 10 مليارات درهم لتطوير 18 مشروعاً عقارياً

كشفت مجموعة تايجر العقارية عن خططها لتطوير 18 مشروعا عقارياً في كل من دبي والشارقة، بداية من العام الجاري وحتى نهاية العام 2020، بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 10 مليارات درهم.

وقالت المجموعة أنها ستطرح اليوم مشروع برج «ذا سكوير» بإجمالي 400 وحدة وبتكلفة 500 مليون درهم، على شارع الشيخ محمد بن زايد في قرية جميرا سيركل (JVC) في دبي، الذي يعد الأول ضمن 12 مشروعاً تستهدف الشركة طرحها خلال العام الجاري بواقع مشروع كل شهر.

وكشف المهندس وليد الزعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة تايجر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في دبي لإعلان إطلاق مشروع برج «ذا سكوير» عن اعتزام الشركة توسيع محفظتها العقارية لتشمل تنفيذ مشاريع اخرى في أبوظبي حيث يجري دراسة عدد من المشاريع لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن خططها لتنفيذ مدينة متكاملة في إمارة عجمان.

وقال الزعبي إن الشركة قامت خلال العام الماضي بتسليم 2000 وحدة سكنية في ما بين البيع والإيجار، لافتاً إلى أنه من المتوقع تسليم 2000 وحدة جديدة في عام 2018.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات لدى الشركة تحت الإنشاء والترخيص في دبي، والشارقة وعجمان، سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة بمتوسط 400 وحدة للمشروع الواحد وإجمالي يصل إلى 6 آلاف وحدة حتى نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشاريع الثمانية عشر تصل إلى ما يقارب 10 مليارات درهم.

وقال إن الشركة تمتلك محفظة الأراضي اللازمة لتلك المشاريع، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تطوير 13 مشروعاً في إمارة دبي، و5 مشروعات في الشارقة.

البيئة الاستثمارية

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر العقارية بالبيئة الاستثمارية في الإمارات التي تعد الأفضل على الإطلاق في المنطقة والعالم أيضا، لما تحققه من نمو مرتفع وحوكمة رشيدة، معتبرا تلك البيئة هي السبب وراء النمو الكبير الذي حققته الشركة على مدار العقود الثلاثة الماضية. وأوضح أن شركة تايجر العقارية الذراع العقارية لمجموعة تايجر والتي تتخذ من إمارتي دبي والشارقة مقرا لمكاتبها، أنجزت منذ تأسيسها 250 برجا تعد من أكبر وأضخم الأبراج تصل بين 40 إلى 75 دورا، وغالبيتها في دولة الإمارات.

الضيافة والتعليم

وفي ما يتعلق باستثمارات المجموعة في قطاع الضيافة قال الزعبي ان المجموعة تستهدف إقامة فندقين جديدين في إمارة دبي من فئة 3 و4 نجوم، بالإضافة إلى فندق سمايا المملوك والمدار من قبل الشركة حاليا والذي يسجل معدلات اشغال مرتفعة لموقعه المتميز في منطقة ديرة.

وفي قطاع التعليم أوضح الزعبي أن المجموعة تخطط لدخول هذا القطاع للمرة الأولى في دولة الامارات حيث نسعى للحصول على ترخيص لمدارس جديدة في الإمارات، بالإضافة إلى الأردن ومصر، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة في هذا القطاع في الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية التي تتنوع بها استثمارات الشركة بين قطاع التعليم والانشاءات والصناعة في مناطق مختلفة في المملكة.

100 برج سكني

وأكد الزعبي أن الشركة تخطط لبناء أضخم مشروعاتها في دولة الإمارات في إمارة عجمان، الذي يتكون من 100 برج سكني في مدينة الحميدية على شارع الشيخ محمد بن زايد، وقد بدأت أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يتم تطويره تباعاً وفق حاجة السوق، وحصلت بالفعل على رخصة بناء لأول برجين سكنيين. وقال أن القيمة الإجمالية للمشروع تصل إلى عشرات المليارات من الدراهم، فالمشروع يعتبر الأكبر للشركة في دولة الإمارات، والأكبر في إمارة عجمان.