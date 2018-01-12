14.24 مليون زائر إلى دبي في 11 شهراً

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017 ليصل إجمالي عدد الزائرين إلى 14.24 مليون زائر بنمو 6.74 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2016، الذي وصل فيها عدد الزوار إلى 13.34 مليون زائر، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وارتفع عدد ليالي المبيت الذي قضاها الـ 14.24 مليون زائر في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر بنسبة 4% ليصل الى نحو 26.53 مليون ليلة مقارنة مع 25.49 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام 2016، بمتوسط إقامة قدرها 3.5 ليال في الزيارة.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة تراجع بنسبة 3.97% ليصل إلى 483 درهماً لليلة المبيت مقارنة مع 503 دراهم خلال الفترة المقابلة من العام 2016، كما تراجع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 3.84% ليصل إلى 375 درهماً حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي مقارنة مع 390 درهماً متوسط العائد على الغرفة خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر لتصل إلى 106.83 آلاف غرفة فندقية مقارنة مع 101.5 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام 2016، بإضافة 5335 غرفة جديدة للسوق، وبنمو قدره 5%.

ووفقاً للإحصاءات، فقد وصل عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر إلى 675 منشأة منها 102 منشأة من فئة 5 نجوم تضم 35.7 ألف غرفة لتستحوذ على نسبة 33% من مجمل عدد الغرف الفندقية في الإمارة، مقارنة بنحو 121 منشأة من فئة 4 نجوم تضم 25.119 ألف غرفة، و257 من فئة 3 نجوم وأقل، ونحو 64 منشأة من الشقق الفندقية الفخمة تضم نحو 9.6 آلاف شقة و131 منشأة من الشقق الفندقية متوسطة المستوى تضم 15 ألف شقة.

ووصل متوسط الإشغال خلال الـ 11 شهراً إلى 77% بتراجع طفيف مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل دخول العديد من المشاريع الفندقية من مختلف الفئات إلى الخدمة. وسجلت الشقق الفندقية متوسطة المستوى أعلى النسب لتصل إلى 80%، ما يعني نجاح الإمارة في استقطاب شرائح سياحية جديده واختراق الطبقات المتوسطة في حين وصل متوسط إشغال الشقق الفندقية الفاخرة إلى 78%. وسجلت المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم متوسط إشغال 75%، في حين أن متوسط الإشغال في المنشآت الفندقية من فئة 4 نجوم وصل إلى 78% وفي الفئات من نجمة إلى 3 نجوم وصل متوسط الإشغال إلى 78%.

المناطق

وفي ما يتعلق بتوزيع الزوار حسب المناطق فقد أظهرت البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة أوروبا الغربية لا تزال تحافظان على تصدرها للأسواق العالمية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي الذي بلغ نحو 2.84 مليون زائر لكل منهما وبنسبة 20% من مجمل عدد الزوار. وحلت منطقة جنوب آسيا في المركز الثالث من حيث عدد الزوار الذين صدرتهم إلى دبي بنسبة 18% الذي بلغ 2.5 مليون زائر.

وأظهرت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب شرق آسيا استحوذت كل منهما على 11% من مجمل عدد زوار دبي و7% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و5% من أفريقيا بينما وصلت حصة الزوار القادمين من أميركا الشمالية إلى 6% ومن القارة الأسترالية إلى 2% من مجمل عدد زوار دبي.

الأسواق

وفي ما يتعلق بتوزيع الزوار حسب الدول فقد تصدرت الهند الأسواق الرئيسية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي الذي وصل إلى 1.85 مليون زائر بنمو 17% مقارنة مع أول 11 شهراً من العام 2016 وحلت السعودية ثانية بـ1.43 مليون زائر فيما ارتفع عدد الزوار من المملكة المتحدة بنسبة 2% ليصل إلى 1.14 مليون زائر مع نهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات، فقد وصل عدد الزوار من السوق العماني إلى 791 ألف زائر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، بينما أسفرت الأنشطة والمبادرات الحكومية بتسهيل التأشيرات للسياح الصينيين عن نمو عدد السياح الصينيين في دبي بنسبة 46% ليصل إلى 696 ألف سائح مقارنة مع 478 ألف زائر صيني خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وجاءت الولايات المتحدة ضمن قائمة الأسواق العشرة الكبرى حيث قَدِم منها 564 ألف سائح بنمو 6% وجاءت باكستان في المركز السادس بعد أن ارتفع عدد الزوار بنسبة 1% ليصل إلى 547 ألف زائر. وارتفع عدد الزوار القادمين من إيران بنسبة 9% ليصل الى 467 ألف زائر ومن ألمانيا بنسبة 10% إلى 447 ألف زائر.

روسيا

حقق السوق الروسي قفزة نوعية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 442 ألف زائر بنمو 111% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 الذي وصل فيها العدد إلى 210 آلاف زائر.