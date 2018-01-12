«الاتحاد» الناقلة المفضلة لدى قراء «كوندي ناست ترافلر الهند»

فازت الاتحاد للطيران بلقب شركة الطيران الدولية المفضلة لدى قراء مجلة «كوندي ناست ترافلر الهند» للعام الثاني على التوالي.

وتسلم الناقل الوطني للإمارات الجائزة، التي جاءت تقديراً لمستويات الضيافة والخدمة الراقية التي تقدمها على متن مقصوراتها للدرجات الممتازة والدرجة السياحية، خلال حفل جوائز عام 2017 الذي انعقد في نيودلهي بحضور لفيف من خبراء قطاع السفر والدبلوماسيين.

مقصورات

وتوفر الاتحاد للطيران مجموعة من أحدث المقصورات وأكثرها تخصيصاً على مستوى العالم، بما في ذلك مقصورة «الإيوان» التي تعد الجناح الوحيد من نوعه من ثلاث غرف في الأجواء على متن طائراتها من طراز إيرباص A380، إضافة إلى خدمات «المربية في الأجواء» ومديري الأطعمة والمشروبات على متن رحلاتها طويلة المدى.

وقالت ديفيا ثاني، محررة مجلة كوندي ناست ترافلر الهند: «تمثل جوائز كوندي ناست ترافلر الهند مقياساً للتجارب التي يبحث عنها ويقدرها المسافرون أصحاب الذوق الرفيع في الهند.

وفوز الاتحاد للطيران للمرة الثانية بجائزة شركة الطيران الدولية المفضلة للعام يعدّ ذلك شهادة دامغة على التركيز الذي توليه الناقلة لتقديم خدمات تتسم بأعلى المعايير التي يتطلع لها المسافرون اليوم».

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «تحظى هذه الجائزة بأهمية كبرى لدينا حيث تردد أصداء مشاعر التقدير الذي نتمتع به لدى ضيوفنا. كما تمثل انعكاساً لالتزامنا بتقديم أفضل تجارب السفر في كافة المراحل خلال رحلاتهم.

وتعد هذه الجائزة مسك الختام لعام 2017 وأفضل بداية لعام 2018 مع استهلالنا لعام آخر حافل على صعيد رحلاتنا إلى الهند». وتمثل الهند واحدة من أكبر أسواق السفر الجوي وأسرعها نمواً على مستوى العالم.

وتشغل الاتحاد للطيران سوياً مع شريكتها الاستراتيجية «جيت آيروايز» الهندية 250 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي و15 مدينة رئيسية في الهند، بما يجعل منهما أكبر مشغل دولي للرحلات المنتظمة من وإلى الهند، مع رحلات ربط سلسة إلى مختلف أنحاء العالم.