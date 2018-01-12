خدمات 5 نجوم في «الامارات للطيران الخاص»

من الطبيعي أن يلاحظ المسافرون مستوى الرقي في الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات على مختلف الدرجات مقارنة مع الناقلات الأخرى، لكن مستوى الرقي التي تقدمه طائرة «الإمارات للطيران الخاص» على متن رحلاتها، لم يسبق له مثيل، حيث قامت برفع معايير الفخامة والجودة المتميزة التي اعتادها عملاء طيران الإمارات إلى مستويات جديدة تفوق مستوى فنادق الخمسة نجوم.

وتعتبر «الإمارات للطيران الخاص» رائدة في توفير العديد من الخدمات المبتكرة التي تقدم لأول مرة في عالم الطيران، مثل الأجنحة الخاصة ومنطقة المجلس ذات الاستخدامات المتعددة التي تفي بأغراض اجتماعات الأعمال أو اللقاءات العائلية.

وتضم الإمارات للطيران الخاص 10 أجنحة خاصة، يحتوي كل منها على مقعد يتحول إلى سرير مستو بالكامل، وشاشة تلفزيونية مسطحة قياس 32 بوصة، وهي الأكبر مقارنة بالشاشات التلفزيونية على مختلف طائرات طيران الإمارات، وشاشتين قياس 42 بوصة مقابل مقاعد المجلس.

كما تحتوي الطائرة على «شاور سبا» بالغ الرحابة، وتوفر على رحلاتها تشكيلة من أشهى وجبات الطعام التي تضاهي وجبات أرقى المطاعم العالمية، كما يمكن توفير مجموعة واسعة من الأطباق المحلية عند الطلب. علماً أنه يمكن أيضاً تصميم قائمة وجبات خاصة بكم تتماشى مع مذاقكم الخاص.

وتوفر طائرة «الإمارات للطيران الخاص» للعائلات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، تجربة استثنائية تفوق ما يتوقعونه من مستويات الجودة والفخامة التي تميز طيران الإمارات، مع المرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة.