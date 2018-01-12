9 محركات تدفع اقتصاد أبوظبي للنمو القوي

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يحقق اقتصاد أبو ظبي منذ انطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عام 2009 نمواً مركباً قوياً، تقوده 9 محركات رئيسية دفعت به ليكون واحداً من أقوى وأسرع اقتصادات المنطقة، وأفضلها امتصاصاً للأزمات المالية والاقتصادية.

ورغم التداعيات الكبيرة للأزمات المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وأبرزها أزمة 2008 وأزمة بلدان اليورو والتي أصابت الاقتصادات العالمية بالتباطؤ والركود لسنوات عديدة إلا أن اقتصاد أبوظبي بفضل محركات نموه القوية نجا من حالات الركود والانكماش، وما زالت هذه المحركات بعد مرور نحو 9 سنوات على إعلان رؤية أبوظبي 2030 تواصل نموها المركب القوي.

القطاعات والأنشطة ونسب النمو المركب منذ عام 2009 إلى 2016

15.6 %

أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية

8.6 %

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

2.1 %

الصناعات الاستخراجية

4.3 %

الصناعات التحويلية

7.3 %

النقل والتخزين

6.8 %

أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية

11.2 %

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

6 %

أنشطة التشييد والبناء

10 %

الأنشطة العقارية