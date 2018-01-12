ماهو الإعفاء الضريبي؟ وكيف يتم تطبيقه بصفة عامة؟

ورد لـ «البيان الاقتصادي» استفسار مفاده: هل تفرض القيمة المضافة على السائحين وفي حال سدادها هل يتم استردادها؟
وجاء رد «الاتحادية للضرائب»:
الإعفاء الضريبي يطبق على نطاق محدود والموردون للتوريدات المعفاة لا يستطيعون استرداد الضريبة عن النفقات على مشترياتهم للقيام بتلك التوريدات المعفاة. . فمثلا يوجد بعض الخدمات المالية معفاة وفي حال قدّم بنك خدمات معفاة من الضريبة فقط فلن يتمكن من استرداد الضريبة المتكبدة وبذلك يتحمل الضريبة.
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