دبي ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية 2018

أكدت دبي مرة أخرى حضورها على الساحة العالمية بما تزخر به من صروح معمارية، وكونها وجهة سياحية من الطراز العالمي، من خلال تبوئها مراكز متقدمة في المؤشرات السياحية العالمية، فقد حلت في المركز 11 عالمياً ضمن أكثر الوجهات السياحية جذباً في 2018، في قائمة ضمّت 45 مدينة عالمية، وضعها موقع «أميركان إكسبريس اسيناتشالز»، متفوقةً على مدن سياحية عريقة مثل أستونيا وجورجيا والمالديف.

وذكر التقرير أن دبي تشتهر بفنادقها الأعلى مستوى في العالم، ومع افتتاح 83 فندقاً جديداً في 2018، فإن المدينة ماضية قدماً في إنجاز مشاريع جديدة لجذب الزوار من الشرائح كافة، موضحاً أن المدينة تبهر زائريها بما تزخر به من معالم غير أبراجها الشاهقة ومولاتها. وعلى صعيد متصل، ذكر موقع «ترافيل ديلي نيوز» العالمي أن دبي تشدد على ضرورة إبراز روح الإمارة للمسافرين، والمضي قدماً في التركيز على الرحلات التي تظهر تراث المدينة والمناطق التاريخية.