أحمد بن سعيد: دبي تعزز جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، افتتاح مركز عمليات مجموعة ريتشمونت، مجموعة السلع الفاخرة السويسرية التي تكتسب أهمية استراتيجية.

وقال سموه: «نرحب بتوجه «ريتشمونت» نحو تعزيز نموها، وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية إقليمياً، انطلاقاً من دبي، مما يؤكد جاذبية الإمارة، باعتبارها موطناً لكبرى العلامات التجارية الفاخرة.

وأضاف سموه أن هذه الخطوات، على مدى العقدين الماضيين، تؤكد التزام «دافزا» المحوري بتحفيز نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقها، إضافة إلى تنافسيتها العالية في دعم مسار التنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لنمو الاستثمارات الأجنبية.

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