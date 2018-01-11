«اتصالات» تساعد أولياء الأمور في مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت

أعلنت «اتصالات» أمس توفيرها حصرياً لعملائها في الإمارات خدمة جديدة تمكّن أولياء الأمور من الإشراف على المحتوى الإلكتروني وفترات الولوج إلى شبكة الإنترنت عبر تقنية «سيركل وذ ديزني» بالشراكة مع «سيركل ميديا لابس» المتخصصة في مجال تطوير التقنيات اللي تستخدمها الأسر لإدارة الأجهزة المتصلة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مجموعة اتصالات: اتصالات تسعى دائماً على تقديم أفضل المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية والآمنة لعملائها في الدولة.

ومن هذا المنطلق، تفخر اتصالات اليوم بتوفيرها تقنية «سيركل وذ ديزني» الحصرية لتكون الوسيلة المثلى في توفير حلول مراقبة ومتابعة نشاطات الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تنقية المحتوى المعروض وتعيين المواقع التي يمكن الوصول إليها، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال الأمن الإلكتروني، فضلاً على الحفاظ على سلامة الأطفال.

الجهاز

وسيتوفر الجهاز الجديد بمبلغ 550 درهماً يدفع لمرة واحدة، أو من خلال خطة أقساط شهرية مرنة تبدأ من 25 درهماً فقط. كما أن الجهاز متوفر حالياً بسعر 449 درهماً خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ومتوفر أيضاً عبر الموقع الإلكتروني Etisalat.ae/‏‏‏circle مع خدمة توصيل مجانية أو من خلال منافذ اتصالات.