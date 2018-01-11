دبي موطن أكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، جاذبية الإمارة المميزة باعتبارها موطناً لأكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مركز عمليات "ريتشمونت" مجموعة السلع الفاخرة السويسرية، في "دافزا"، والذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة الحرة. حضر الافتتاح الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام "دافزا"، مايا تيسافي سفيرة سويسرا لدى الإمارات والدكتور كريستوف أف. توميت، مدير العمليات في مجموعة "ريتشمونت دبي"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من "دافزا" و"ريتشمونت".

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن مثل هذه الخطوات على مدى العقدين الماضيين، تبرز التزام ودور "دافزا" المحوري في تحفيز نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقها إضافة إلى تنافسيتها العالية في دعم مسار التنويع الاقتصادي في إمارة دبي وتعزيز جاذبيتها كمركز عالمي لنمو وازدهار الاستثمارات الأجنبية

وقال سموه : نرحب بتوجه "ريتشمونت" نحو تعزيز نموها وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية محلياً وإقليمياً انطلاقاً من إمارة دبي .

ونثني على التعاون المثمر بين المناطق الحرة والشركات متعددة الجنسيات، وفي مقدمتها العلاقة التكاملية بين "دافزا" و"ريتشمونت"، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية للغاية على صعيد خلق بيئة استثمارية تنافسية ومشجعة على تطوير وتوسيع النطاق التشغيلي والاستراتيجي لتواجد هذه الشركات في المنطقة.

متطلبات

وقال د. محمد الزرعوني: يسعدنا التعاون مع "ريتشمونت" في تطوير وبناء مركز عملياتها وإنشاء مرافقه المتطورة تكنولوجياً التي تلبي المتطلبات التشغيلية المتنامية للشركة وتمتثل لمعايير ولوائح السلطات المحلية ومتطلبات التصميم الداخلي.

وتضمنت عملية إنشاء المركز إجراء ورش عمل تفاعلية ولقاءات بين الخبراء المحليين والدوليين لوضع التصميم، بدءاً من تطوير المفهوم الكلي، وصولاً إلى الرسومات النهائية للمشروع. كما تم استيراد أحدث التقنيات للعمليات اللوجستية والتشغيلية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا لضمان توافق كافة جوانب المبنى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن مركز العمليات الجديد يعد نتاجاً للشراكة المتينة التي تجمعنا مع "ريتشمونت"، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق هدفنا المشترك في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي.

والتزاماً برسالتنا المتمحورة حول المساهمة في تعزيز اقتصاد الدولة عبر توفير حلول متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيماناً منا بأن سعادة المتعاملين هي السبيل لتطوير شراكاتنا الاستراتيجية، سنواصل في "دافزا" تقديم الدعم وتوفير البنية التحتية الملائمة والخدمات اللازمة لكافة شركائنا، وعلى رأسهم "ريتشمونت" التي تمثل عملياتها السلسة وإنتاجيتها العالية أهمية بالغة بالنسبة لنا، في الوقت الذي تتوافق فيه أعمالها التشغيلية بشكل تام مع رؤيتنا الطموحة. ونتج عن العلاقة التكاملية بين "دافزا" و"ريتشمونت" بناء مرفق إقليمي حديث تم تصميمه بمواصفات فنية غير تقليدية.

ويتميز المرفق بمراعاته لأحدث معايير الاستدامة واللوائح الخضراء ليكون صديقاً للبيئة والأكثر تطوراً على المستويين التقني والأمني. وسيتمحور نطاق عمل المركز على تلبية متطلبات مختلف الشركات التابعة للمجموعة، حيث سيعمل على تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع المجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية وأدوات الكتابة والملابس والاكسسوارات التابعة للعلامات التجارية التي تقع تحت مظلة مجموعة "ريتشمونت".

خدمات

كما سيوفر المركز مجموعة من الخدمات الرئيسية التي تقدمها كل الماركات الفاخرة المنضوية تحت جناح المجموعة بما فيها "كارتييه"، "فان كليف آند آربلز"، و"مون بلان" وغيرها، والتي تضم أكثر من 100 محل. ويُتوقع أن يسهم المركز في تعزيز نطاق العمليات التشغيلية والإدارية في الأسواق الرئيسة في المنطقة، كونه يشرف على إدارة العمليات اللوجستية الإقليمية العالية، ويتضمن أيضاً أقساماً لخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق ومحال التجزئة التي تملكها وتديرها المجموعة بالمنطقة، إضافة إلى الشؤون الإدارية والموارد البشرية لشركاتها التابعة.

وأشار د.كريستوف توميت إلى أن افتتاح المركز الصديق للبيئة، يمثل فصلاً مهماً في تاريخ "ريتشمونت دبي" والمنطقة ككل. وقال: يسرنا أن نفتتح مركز العمليات الجديد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وبحضور الدكتور محمد الزرعوني، معربين عن فخرنا بالتعاون الوثيق مع "دافزا" في إنشاء هذا المركز المتطور والذي يعدّ خطوة متقدمة بالنسبة لشركة "ريتشمونت دبي"، لما يوفره من مزايا لموظفينا ويعكس التزامنا تجاه تسريع وتيرة النمو في المنطقة ودبي خاصة.

ويعتبر المركز الذي يتماشى مع معايير الاستدامة، انعكاساً حقيقياً للطموح الذي يميز إحدى السمات المتفردة لإمارة دبي ويتضمن المركز الجديد، المؤلف من ثلاثة طوابق والممتد على مساحة بناء إجمالية تبلغ 4,500 متر مربع، مرفقاً إقليمياً للعمليات اللوجستية ومكاتب ومركزاً للبيانات ومركزاً للتوزيع خاصاً بالتجارة الإلكترونية ومراكز لخدمة العملاء والصيانة تقدم خدماتها لأكثر من 20 دولة. وقام المسؤولون خلال حفل الافتتاح بجولة على مرافق المركز، كما اطلعوا على ورش عمل خدمة العملاء التي عقدت أمس.

قائمة

تضم قائمة العلامات التجارية لمجموعة «ريتشمونت» «كارتييه»، «أيه. لانغ أند سوهن» و«بوم أند ميرسييه» و«كارتييه» و«كلويو دانهيل» و«آي. دبليو. سي. شافهاوزن» و«جيامبيرو بودينو» و«جيجر لوكولتر» و«لانسيل» و«مونت بلان» و«أوفيسين بانيراي» و«بياجيه» و«بيتر ميلر» و«بوردي» و«روجيه دوبوي» و«فاشيرون كونستانتين» و«فان كليف أند آربلز».