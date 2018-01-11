نمو قوي لعمليات الإمارات للشحن الجوي 2017

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اختتمت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، عام 2017 بنجاح تام، حيث سجلت نمواً قوياً في عملياتها. وواصلت الناقلة خلال العام مواكبة التغيرات في سوق الشحن العالمية وإطلاق حلول متخصصة لخدمة صناعات متعددة، كما استمرت في الاستثمار في تطوير البنية التحتية. وخلال الفترة بين يناير وديسمبر 2017، زاد إجمالي الشحنات في مركزي الناقلة الرئيسيين في مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال على 2.5 مليون طن.

حلول

أطلقت الإمارات للشحن الجوي خلال عام 2017 مجموعة حلول شحن متخصصة تلبي متطلبات العملاء كافة، شملت "الإمارات فارما" و"الإمارات ويلز" و"الإمارات فريش".

وحظيت "الإمارات فارما"، المنشأة المخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة من المنشأ وحتى وجهتها النهائية، بإقبال كبير من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت شحنات الأدوية التي جرى نقلها نمواً بنسبة 38% منذ إطلاق هذه الخدمة.

وتعاونت الناقلة مع شركة "دوبونت" لتطوير منتجات "الأغلفة البيضاء المتفوقة" التي توفر حماية قصوى للشحنات في مختلف الأحوال الجوية، سواء وسط الحرارة العالية أم البرودة الشديدة أو الرطوبة المرتفعة.

وتحظى منشآت الإمارات للشحن الجوي في دبي بالاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد للمنتجات الطبية للاستخدام البشري. وتؤكد شهادة الاعتماد التزام الناقلة بالتوجيهات الصارمة في نقل ومناولة المنتجات الدوائية.

وساعدت مجموعة منتجات "الإمارات فريش"، من جهة أخرى، المنتجين في جميع أنحاء العالم على نقل الفاكهة والخضار والزهور والمنتجات سريعة العطب، بما في ذلك الأسماك الطازجة واللحوم. ونقلت الإمارات للشحن الجوي خلال عام 2017 ما يزيد على 285 ألف طن من المنتجات سريعة العطب عبر شبكة خطوطها. وكشفت الناقلة في فبراير النقاب عن ملصق ضخم لوردة على إحدى طائرات الشحن التابعة لها، وذلك لإبراز مساهمة الشحن الجوي في صناعة الزهور.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، منذ إطلاقها "الإمارات ويلز"، نحو 150 سيارة شهرياً على مدار العام، وليس خلال ذروة موسم الصيف. وتعاونت الناقلة، بالإضافة إلى العملاء من الأفراد، مع أبرز مصنعي وموزعي السيارات لنقل السيارات الفارهة. ومع سعيها الدائم إلى توفير حلول شاملة ومتخصصة، فإن "الإمارات للشحن الجوي" على استعداد دائم لمواصلة تلبية احتياجات العملاء في صناعات أخرى بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

وأبرمت الإمارات للشحن الجوي في مايو شراكة تشغيلية استراتيجية مع ناقلة الشحن العالمية "كارغولوكس". وتتعاون الناقلتان حالياً في عدد من الجوانب التشغيلية التي تشمل الحجوزات والنقل المشترك ورحلات الشحن العارضة (تشارتر) ومتابعة نقل الشحنات عبر مركزيهما.

كما أعلنت الناقلتان في أكتوبر عن عقد اتفاقية رمز مشترك لرحلات الشحن. وتشغل الإمارات للشحن الجوي منذ يوليو 2017 طائرة بوينغ 747 مستأجرة من "كارغولوكس".

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء أصبحت بموجبها الشريك اللوجيستي المفضل لهذا المركز المتطور لبحوث وتطوير علوم الفضاء والتقنية المتقدمة في دبي. ووقعت الناقلة أيضاً مذكرة تفاهم مع "دبي كوميرسيتي" لتطوير حلول جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي وترسيخ مكانة دبي كمركز للتجارة الإلكترونية.

شبكة

وتستخدم "الإمارات للشحن الجوي" طاقة الشحن التي يوفرها أسطول طيران الإمارات المكون من 254 طائرة ركاب ذات جسم عريض، كما تشغل 14 طائرة شحن (13 طائرة بوينغ 777F وطائرة بوينغ 747-400ERF).

ونقلت الإمارات للشحن الجوي عام 2017 شحنات إلى أكثر من 140 وجهة خلال رحلات منتظمة أو تشارتر. وبالإضافة إلى تسييرها رحلات شحن منتظمة إلى لوكسمبورغ ابتداءً من 12 يونيو، زادت الناقلة خدماتها في هونغ كونغ من 22 إلى 26 رحلة أسبوعياً.

وشملت الشحنات التي جرى نقلها خلال العام الخيول والسيارات الفارهة واليخوت والمعدات الثقيلة ومحركات الطائرات. وتساهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال نقل الشحنات إلى 155 وجهة عبر قارات العالم الست. وتخدم طائراتها أكثر من 40 وجهة في جميع أنحاء العالم برحلات منتظمة.

جوائز

أكدت الإمارات للشحن الجوي التزامها بالتميز في مجال الخدمات التي توفرها، وقد تجلى ذلك في العديد من المؤتمرات والمعارض الخاصة بالصناعة.

وشملت الجوائز التي حازتها الناقلة خلال عام 2017: لقب "أفضل ناقلة شحن في الشرق الأوسط" ضمن جوائز ناقلات العام للشحن السنوية 2017، التي منحتها مجلة "إير كارغو نيوز" في العاصمة البريطانية لندن، وجائزة "أفضل ناقلة شحن في الشرق الأوسط" ضمن جوائز سلسلة الشحن والإمداد الآسيوية AFSCA التي منحتها صحيفة "كارغو نيوز آسيا" في سنغافورة.

كما حصلت الناقلة، في يونيو على جائزة "دي إتش إل كير" للثقة والتميز في نقل منتجات الأدوية الحساسة للحرارة في سنغافورة.