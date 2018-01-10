الاعلان عن مشروع عقاري سياحي وتجاري وسكني في قلب دبي بسبعة مليارات درهم

أعلن بدبي عن إطلاق مشروع مدينة "كنوز الشرق" في قلب مدينة دبي بتكلفة سبعة مليارات درهم وعلى مساحة تتجاوز الـ 20 مليون قدم مربع حيث يتوقع ان يقدم المشروع في ضوء حجمه ونطاقه دفعة قوية لاقتصاد الامارة.

وبحسب مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة لؤلؤة الشرق للاستثمار والتطوير العقاري المطور الرئيس للمشروع اللذين كشفا النقاب عن المشروع خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة آراء لإدارة الفعاليات اليوم في قاعة الفلك ببرج العرب في دبي ..ستضم المدينة متحفا لإحياء ذكرى حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يرصد بمحتوياته الانجازات التاريخية للقائد الملهم بالاضافة الى متحف الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ومتحف عالمي يجمع تاريخ العصور السابقة ليتعرف السائح وزائر المنطقة من خلاله إلى تاريخ المكان والسكان وإسهاماتهم في الحضارة البشرية والإنسانية.

كما ستضم المدينة جامعين كبيرين " جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم " و"جامع الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان" يتميزان بالطراز المعماري والهندسي الفريد الى جانب مركز للمزادات العلنية العامة تباع فيه التحف والأثريات واللوحات التشكيلية والمنسوجات النادرة كالسجاد وغيره وتحتوي كل منطقة من المناطق الثلاث بالمدينة على صالات للأفراح مجهزة بالتقنيات اللازمة لمختلف المناسبات الاجتماعية والفنية والمهرجانات تفصل بين كل هذه الأماكن والمرافق حارات "سكيك" تفضي إلى ساحات مرصوفة بالحجر ومزينة بالنوافير المائية والأشجار وذلك لإضفاء نوع من الجمالية على المكان.