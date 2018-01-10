تخريج الدفعة الأولى من «إينوك» لتطوير المواهب الوطنية

أعلنت مجموعة إينوك عن تخريج الدفعة الأولى من المواهب الإماراتية التي شاركت في برنامج مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» - كليات التقنية العليا، للتدريب المتخصص التقني في قطاع النفط والغاز، فيما سيتم تخريج الدفعة الثانية في يونيو المقبل.

وتأتي المبادرة في إطار برنامج «إينوك» لتنمية الكوادر الوطنية، المصمم لتعزيز جهود التوطين ضمن الشركات التابعة لـ(إينوك) عن طريق احتضان المواهب والكفاءات الشابة لبناء قوة عاملة ماهرة يمكن الاعتماد عليها للمساهمة بدور فاعل في تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تخريج أول 15 طالباً من البرنامج في إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لكليات التقنية العليا ومجموعة «اينوك» بهدف تدريب 30 من الطلاب الإماراتيين من خريجي المدارس الثانوية وحاملي الدبلومات الفنية في كل عام.

وتم إعداد محتوى البرنامج التدريبي من قبل «سيتي آند جيلدز»، المعهد الرائد عالمياً في مجال تطوير المهارات والمعترف به من قبل وزارة التعليم العالي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

كما يساهم البرنامج في تعميق المعارف المهنية للمشاركين مما يعزز فرص فوزهم بالوظائف المثمرة ضمن مختلف الشركات والإدارات التابعة لمجموعة (إينوك) بما في ذلك مصفاة جبل علي ومحطات التخزين وشركة (دوغاز).

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى احتضان ورعاية وتطوير المواهب الوطنية الواعدة ورفد جهود قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز التوطين وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤية الإمارات 2021».

وبالإضافة إلى تطوير الإمكانات التقنية للمشاركين، يركز البرنامج أيضاً على إتقان الطلاب للغة الإنجليزية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من مواصلة العمل على تحسين أدائهم في بيئات العمل التي تتطلب مهارات تقنية عالية. وفي ختام البرنامج، قام الخريجون بإعداد عرض توضيحي حول أبرز ما اكتسبوه من معارف وتسليط الضوء على نتائج التدريب ومختلف التحديات التي واجهتهم.

من جانبه قال أحمد الخوري - المدير التنفيذي للتطوير من مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» - كليات التقنية العليا: «شكل استكمال المرحلة الأولى من تعاوننا مع مجموعة «إينوك» منطلقاً هاماً نحو تمكين 15 طالباً من الاستعداد لدخول سوق العمل وتحقيق النجاحات المنشودة في قطاع النفط والغاز.

ونحن على ثقة بأن البرنامج سيلعب دوراً جوهرياً في بناء قاعدة من الكوادر المهنية التي تتمتع بمختلف المعارف والإمكانات المطلوبة للمضي قدماً في حياة مهنية ناجحة في «إينوك» التي تبذل جهوداً حثيثة لرفد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات الضرورية للعمل في قطاع الطاقة».