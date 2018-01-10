دبي تحافظ على مكانتها في سوق المساحات الإدارية

حافظت تكاليف إشغال المساحات الإدارية المتميزة في مركز دبي المالي العالمي بمدينة دبي على استقرارها دون تغيير يذكر على مدار العام الماضي، حيث استقرت قيمتها عند حاجز 94 دولاراً (345 درهماً) لكل قدم مربعة سنوياً (ويشمل هذا الرقم صافي الإيجار الفعلي بالإضافة إلى الرسوم الإضافية ومصاريف الخدمة)، وبهذا تأتي دبي خلف لندن (الطرف الغربي: 193 دولاراً.

ومركز المدينة 108 دولارات) لتتساوى مع مدن الفئة الثانية داخل أوروبا مثل ستوكهولم (94 دولاراً) وموسكو (89 دولاراً) وتسبق مدناً رائدة أخرى مثل فرانكفورت (73 دولاراً) وباريس (52 دولاراً)،.

وتستحق هذه المدن أن تحقق أعلى مستوى من الإيجارات الإدارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لقدرتها العالية على اجتذاب المؤسسات الشاغلة للمساحات الإدارية، بحسب تقرير لشركة «جيه إل إل».

وتشهد تلك المعاقل الإدارية الأوروبية ازدياداً مضطرداً في نشاط المؤسسات نظراً لجمعها بين انخفاض الأسعار نسبياً وارتفاع مستوى الكوادر وجودة المساحات الإدارية.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح طوبي هول، مدير إيجارات المساحات الإدارية والتجارية في جيه إل إل الإمارات، قائلاً: «يزداد وعي المؤسسات يوماً بعد يوم بإمكانية استخدام عقاراتها كسلاح فعال في حرب استقطاب الكوادر وزيادة إنتاجية الموظفين، وهو ما يؤثر على قراراتها بخصوص اختيار موقع الشركة وأنواع المساحات الإدارية التي تشغلها.

وقد كشف بحث أجرته أخيراً جيه إل إل عن أن عدد الموظفين الذين يشعرون أن مقرات العمل تسمح لهم بأداء وظائفهم على أكمل وجه لا يتجاوز نصف العينة المستطلع آراؤها والبالغ عددها 7000 موظف، وهذه معلومة مهمة بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الذين يرغبون في إثبات ما لديهم من قدرات في المستقبل».

وأضاف طوبي قائلاً: «إن مركز دبي المالي العالمي في دبي هو مثال رائع لبيان حالة السوق الذي يقدم مساحات إدارية متميزة في مدينة تنافسية تشتهر باستقطاب الكوادر والمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد شهد الطلب على المساحات الإدارية الأكثر تميزاً زيادة كبيرة ومن المنتظر أن نشهد طفرة في المعروض من المساحات الإدارية عالية الجودة في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة».

وزادت تكاليف إشغال المساحات المتميزة المقومة بالدولار الأميركي بمتوسط 4% خلال عام 2017 غير أن هذه الزيادة لا تنطبق على دبي التي لم تسجل أية زيادة خلال هذا العام.

ومقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، يظل عدد الوحدات الشاغرة في المباني الراقية في دبي أقل من نظيره في السوق بوجه عام مما يؤكد ارتفاع الطلب بين المستأجرين على التأجير في أرقى المباني الإدارية. وعلى الرغم من زيادة قدرة الشاغلين على اختيار وحداتهم في السوق بوجه عام، تظل المساحات المتاحة في المباني الراقية محدودة.

حيث يظل عدد الشواغر في المباني الراقية أقل من 5% في منطقة الأعمال المركزية في طوكيو وفي هونج كونج ولندن. ويظهر هذا الاتجاه كذلك في دبي، حيث يقل عدد الشواغر في المساحات الراقية في مركز دبي المالي العالمي ومنطقة الأعمال المركزية بدبي بكثير عن عدد الشواغر في الأسواق الفرعية للمساحات الإدارية الواقعة على أطراف المدينة والتي تقدم جودة أقل.

وشجع نقص الوحدات الإدارية المتميزة في مركز دبي المالي العالمي المطورين العقاريين على بدء أو استكمال العمل في عدد من المشروعات الجديدة في موقع المركز في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق يقول طوبي هول: «سيضع مشروع آي سي دي بروكفيلد بليس عند اكتماله معياراً جديداً لجودة المساحات الإدارية في دبي، حيث سيقدم أكثر من 96 ألف متر مربع من المساحات الإدارية المتميزة الموزعة على 53 طابقاً».

مقارنة

يعقد التقرير السنوي لتتبع إيجارات المساحات الإدارية المتميزة مقارنة بين تكاليف إشغال المساحات الإدارية المتميزة في 54 سوقاً في 46 مدينة عالمية كبرى، ويكشف التقرير أن تكاليف المساحات الإدارية المتميزة في منطقة اليورو من أكثر التكاليف تنافسية على مستوى العالم بمتوسط 63 دولاراً لكل قدم مربعة سنوياً مقارنة بمتوسط 85 دولاراً في الأميركتين و111 دولاراً في منطقة آسيا والمحيط الهادي.