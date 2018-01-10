285 ملياراً حصاد عقارات دبي 2017

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نتائج تصرفات السوق العقاري في الإمارة خلال 2017، وأظهر التقرير الرسمي أن إجمالي التصرفات العقارية تجاوز 285 مليار درهم من خلال 69 ألف صفقة عقارية.

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي التصرفات والذي يشمل المبايعات والرهون والعمليات الأخرى، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقاري، خاصة عند مقارنة العام ذاته بالعامين السابقين 2015 و2016.

وأضاف بن مجرن: «إن تقرير العام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقاري وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر.

ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرًا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقاري في جميع أنحاء العالم».

وجاء في التقرير أيضًا أن التصرفات العقارية للعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6% من حيث العدد، و4% من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات العام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم، وزيادة قدرها 14% من حيث العدد، و6% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم.

وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج العام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقاري وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارًا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم.

وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف أخرى بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً، وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».

وتابع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

«إن مثل هذه النتائج ما كانت لتتحق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين كافة شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية من كل قارات العالم».

إقبال عالمي

استقطبت عقارات دبي المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والإجانب، حيث أبرم 39480 مستثمرًا ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرًا سجلوا 14381 عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبًا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.

نشاط النساء

ونمت مساهمة المرأة في الاستثمار العقاري على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11773 امرأة، وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14,316 استثمارًا.

أعلى الجنسيات

ظل المستثمر الإماراتي محافظًا على ريادته على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقاري، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم،.

وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 5 و6 مليارات درهم تقريبًا على التوالي. أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.

الوسطاء يكسبون

بفضل المناخ الاستثماري الفاعل والنشط، استفاد الوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية. وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم. و

حصلوا أيضًا على 133 مليونًا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليارات درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبًا. ويشار في هذا الصدد إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2%) من إجمالي المبايعات الفعلية.

وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال نفس الفترة 12,407 تصاريح ، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2,256 مكتبًا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6,195 وسيطًا.

الأكثر بيعًا

أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليارات درهم من خلال 2008 عمليات، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليارات درهم من خلال 3,763 عملية، وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي .

حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم، واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة بجدارة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليارات درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.

وكانت المراتب الخمسة التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.

نخلة جميرا تتصدر

تصدرت نخلة جميرا المشهد من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون عندما استقبلت 731 تصرفًا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة.

وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليارات درهم، علمًا بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفًا، وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعًا من خلال 670 تصرفًا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفًا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.

وكانت المراكز الخمسة التالية من نصيب الثنية الرابعة (2,304 مليار)، الثنية الخامسة (2.289 مليار)، وجبل علي الأولى (1.068 مليار)، و«اليلايس 1» (932 مليون درهم)، والثنية الثالثة (927 مليون درهم).