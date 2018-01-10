12.8 ملياراً تجارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس

قفزت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس الى 12.8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 بنمو نسبته 29.2% مقارنة مع 9.9 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام 2016 وفقا للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء النمو الكبير في تجارة هذه المعادن مدعوماً بالنشاط الذي شهدته العديد من القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والألمنيوم في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام منذ بداية العام الماضي .

وتعد صناعة الألمنيوم من أهم الصناعات في الإمارة وتبوأت مكانة متميزة على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة ولديها أسواق تصديرية لغالبية دول العالم. وزادت قيمة تجارة أبوظبي من الألمنيوم إلى 4.6 مليارات درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من 2017 بزيادة نسبتها 58.6 % مقارنة مع 2.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2016. وبلغت قيمة صادرات الألمنيوم نحو 3.96 مليارات درهم في نهاية أكتوبر بنمو نسبته 82.4% بالمقارنة مع 2.17 مليار درهم في أكتوبر 2016 .

وعلى صعيد الواردات من السلعة نفسها فقد بلغت قيمتها 560 مليون درهم خلال أكتوبر 2017، ما يعكس تعزيز مركز الإمارة كمنتج مهم وليس مستورداً للألمنيوم في المنطقة.

وبلغت قيمة الصادرات من النحاس 2.1 مليار درهم تقريباً في أكتوبر 2017 مقارنة مع ملياري درهم في 2016. وبلغت قيمة الواردات 6.2 مليارات نهاية أكتوبر مقارنة مع 5 مليارات في 2016.

وشكلت تجارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس نحو 9.5% من إجمالي تجارتها السلعية غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 والتي بلغت قيمتها 133.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.