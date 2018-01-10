«أدنوك» ترسي عقود تصميم مشروع الغاز الحامض

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ترسية عقود خدمات التصميم الهندسي الأولي لمشروع إنتاج الغاز الحامض من حقول "حيل" و"غشة" و"دلما" البحرية، حيث أرست عقد حيل وغشة على شركة "بكتل" البريطانية، فيما أرست عقد دلما على شركة "تكنيب إف إم سي" الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تنفيذاً لتوجيهات القيادة، تبذل أدنوك جهوداً حثيثة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في الإمارات، بما في ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز تماشياً مع استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

ويسرنا ترسية هذين العقدين اللذين سيسهمان في تمكين أدنوك من استثمار مكامن الغاز الحامض غير المطورة والتقدم نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل بضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز. يعتبر العقدان أكبر عقدين تقوم بترسيتهما شركة للنفط والغاز من حيث ساعات العمل، ما يعكس أهمية مرحلة التصميم الهندسي الأولي التفصيلي لتحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والجدول الزمني.

ومن المتوقع أن يلبي المشروع، الذي يقع في المنطقة البحرية في شمال غربي إمارة أبوظبي، 20% من الطلب المحلي على الغاز بحلول النصف الثاني من العقد المقبل.

عقود

وإلى جانب ترسية عقدي التصميم الهندسي الأولي، تقترب أدنوك من ترسية 5 عقود لمرخصي التكنولوجيا، والتي تشمل تراخيص لتقنيات معالجة الغاز ووحدة استخلاص الكبريت وسوائل الغاز الطبيعي واستخلاص المكثفات (بالمعالجة المائية) وتوليد الهيدروجين. وتعد هذه التقنيات مهمة جداً لنجاح تنفيذ مرحلة الخدمات الهندسية الأولية.

من جانبه، قال عبد المنعم سيف الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "جاء قرار ترسية عقدي خدمات التصميم الهندسي الأولي عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية، بما يضمن ضبط التكاليف من خلال التعاون مع مقاولين قادرين على توظيف أحدث التقنيات الهندسية الفعالة.

والتي تحقق قيمة إضافية. وفيما نمضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع، فإننا نعزز قدراتنا وإمكانياتنا للاستفادة من نجاحنا وخبراتنا المكتسبة في معالجة الغاز عالي الحموضة من مشروع حقل شاه الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم".

وضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في الإمارات، اشتملت معايير التقييم التجاري لعروض خدمات التصميم الهندسي الأولي على مدى مساهمة الشركات المتقدمة في تعزيز هذه القيمة من خلال التعاون مع الشركات المحلية وخلق شراكات وفرص جديدة والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ونقل المعرفة، وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص.

ومع بدء مرحلة الأعمال الهندسية الأولية، ستطبق أدنوك، وللمرة الأولى، نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشاريع بما يساعد في تقليص الجدول الزمني وخفض تكاليف تطوير المشروع من خلال التنسيق والمكاملة بين جميع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، بمن فيهم مقدمو عروض الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء المحتملون والمصنّعون الرئيسيون والهيئات الحكومية، والذين يلعبون دوراً مهماً في تحسين جودة التصميم ورصد التحديات المتوقعة والارتقاء بدقة الأعمال الهندسية المطلوبة.

ويعتمد مشروع تطوير حقول حيل وغشة ودلما على تطوير المكامن في تكوين الصخر العربي في أبوظبي، الذي يقدر بأنه يحتوي على عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخلاص، ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لمليوني منزل.

وتأتي ترسية عقدي خدمات التصميم الهندسي الأولي عقب ترسية عقود الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع وتصميم ومسح الجزر الاصطناعية على شركتي "آرتليا" و"كيه بي آر" (سابقاً) "كيلوج براون آند رووت".