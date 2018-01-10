251 % ارتفاع مبيعات «لكزس» الهجينة الكهربائية في الإمارات

شهدت لكزس في الفطيم للسيارات ارتفاعاً في مبيعات سياراتها الهجينة الكهربائية بنسبة 251 % في عام 2017 قياساً بعام 2016.

وأرجع كريس باكستون، مدير الإدارة العامة للكزس في الفطيم للسيارات، الارتفاع إلى تنامي الاهتمام بتقنية السيارات الهجينة الكهربائية عموماً، بالإضافة إلى طرح طرازين جديدين في عام 2017، هما لكزس LC500h وLS500h، وتنظيم أنشطة ترويجية، كإجراء تجربة قيادة للسيارات الهجينة الكهربائية وسينما السيارات في نوفمبر، وتخصيص جناح بأكمله لهذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة في معرض دبي الدولي للسيارات وتقديم عروض تشجيعية أخرى على مدار السنة.

وقال: باكستون: «تمكنت لكزس من التكيف مع تغير الطلب في السوق وتحقيق مبيعات عالية في السيارات الهجينة الكهربائية. وسنواصل ترتيب أولويات جهودنا في ذلك الاتجاه، بما ينسجم مع التزامنا بدعم أهداف رؤية الإمارات 2021». وتعتبر LS500h الجديدة المعاد تصميمها جذرياً، والتي أطلقت في نوفمبر، الإضافة الأحدث إلى أسطول لكزس من السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.

والتي حققت طلباً جيداً. وتصدرت قائمة مبيعات السيارات الهجينة الكهربائية سيارة RXh الفاخرة، مع زيادة بنسبة 252٪ مقارنة بعام 2016، وذلك لترسخ التاريخ الناجح لهذا الطراز في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمر الطلب المطرد على CTh وGSh واللتين ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 257 بالمئة و160 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وتقدم الفطيم للسيارات في الإمارات 5 خيارات من السيارات الهجينة الكهربائية التي تشمل LS500 وLC500h و GShوRXh وCTh.