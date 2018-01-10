عبد الرحمن آل صالح: لا صعوبات في تطبيق الضريبة

أكد عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن النظام الضريبي الجديد تميز بأن أبقى الخدمات السيادية للحكومات بدون ضريبة، مشيراً إلى أن الدائرة لم تواجه صعوبات أو عوائق في تطبيق الضريبة، كما أن قرار توزيع 70% من العوائد على الحكومات المحلية سيساهم في إحداث تنمية شاملة وقوية على مستوى الدولة تؤدي إلى استقرار الصرف الحكومي.

وقلل آل صالح من تأثيرات الضريبة على التضخم، مشيراً إلى أن تأثيرات الضريبة ستظهر في السنة الأولى فقط، كما أن نسبتها قليلة وبكل تأكيد فإن الضريبة لن تسبب زيادة في التضخم بنسبة 5% بل إن هذه النسبة ستتراوح بين 1% -1.5% خلال العام الأول ولن تسبب مشكلة كبيرة.