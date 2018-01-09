طيران الإمارات وفلاي دبي تطلقان مزيداً من وجهات الرمز المشترك

أعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي عن توفير مزيد من خيارات السفر للعملاء في عام 2018، من خلال توسيع نطاق اتفاقية الرمز المشترك بينهما بإضافة وجهتين جديدتين هما كراكوف في بولندا ابتداءً من 8 أبريل وكاتانيا في إيطاليا ابتداءً من 13 يونيو (حزيران). وتوفر الناقلتان خيارات سفر واسعة النطاق عبر شبكتيهما المتكاملتين، حيث تغطي اتفاقية الرمز المشترك بينهما حالياً 81 وجهة. وسوف يتم الإعلان عن وجهات أخرى في المستقبل

وكان سريان الاتفاقية قد استهل بالإعلان عن 29 وجهة، وما لبثت الناقلتان أن أعلنتا عن توسيع نطاق شراكتهما لتلبية متطلبات العملاء الذين استفادوا من زيادة عدد الرحلات وإمكانية الوصول إلى وجهات عالمية بتذكرة سفر واحدة ووصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية ومواصلة السفر بسلاسة عبر دبي، وغير ذلك من الفوائد والمزايا. وقد زاد عدد المسافرين الذين استفادوا من هذه الشراكة، منذ بدء سريانها في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 على 165 ألف مسافر.

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تجربة سفر سلسة

يستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلا الناقلتين، ويحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند بدء سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويتيح السفر عبر مطار دبي الدولي للركاب مواصلة رحلاتهم بسلاسة، بحيث لا تزيد إجراءات انتقال المسافرين بموجب الشراكة الجديدة، بين المبنى 3 مقر طيران الإمارات والمبنى رقم 2 مقر فلاي دبي، على 120 دقيقة.

مزايا إضافية للمسافرين الدائمين

يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة عند سفرهم على رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي وفقاً لأنظمة برنامج سكاي واردز المعتمدة.

وبالإضافة إلى المستوى السخي للأمتعة المجانية المسموح بها على رحلات طيران الإمارات، يمكن لأعضاء سكاي واردز اصطحاب أمتعة إضافية على رحلات الرمز المشترك التي تشغلها فلاي دبي، إذ يسمح بزيادة 20 كيلوغراماً لأعضاء الفئة البلاتينية و16 كيلوغراماً لأعضاء الفئة الذهبية و12 كيلوغراماً لأعضاء الفئة الفضية. كما يمكن لأعضاء الفئات الثلاث إنهاء إجراءات سفرهم على كاونترات رجال الأعمال والاستفادة من أولوية استلام الأمتعة.

وسوف يتم لاحقاً الإعلان عن المزايا الإضافية التي سيحظى بها أعضاء برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لدى كل من طيران الإمارات وفلاي دبي.