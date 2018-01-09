بدء الإنشاءات في «الواحة رزيدنس» بمدينة مصدر

أعلن أمس عن بدء أعمال البناء في مشروع «الواحة رزيدنس»، وهو مشروع سكني جديد في مدينة مصدر إحدى أكثر مدن العالم استدامة. ومن المقرر تسليم المشروع الجديد بحلول عام 2020 وسيتألف من 600 وحدة سكنية تضم الشقق الفاخرة المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف بالإضافة إلى وحدات الاستوديو والتاون هاوس والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية الفريدة التي تتميز بها المدينة.

ووفقاً للمطور العقاري للمشروع شركة «ريبورتاج للعقارات» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فقد تم اختيار مدينة مصدر كموقع للمشروع السكني المستدام الجديد نظراً لمكانة المدينة العالمية الرائدة كنموذج للتنمية العمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقال عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «ريبورتاج للعقارات»: نحن على ثقة بأن شراكتنا مع مدينة مصدر ستؤدي إلى تطوير مشروع سكني نموذجي مستدام يقدم أعلى مستويات الرفاهية، كما تعمل شركة «ريبورتاج للعقارات» على تطوير مشروع «ليوناردو رزيدنس» المؤلف من 170 وحدة في مدينة مصدر، والمزمع استكماله في الربع الأول من العام الجاري.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: إن مدينة مصدر شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً كبيراً واهتماماً واسعاً من شركات القطاع الخاص المعنية بالتطوير العمراني المستدام، ويعد مشروع «الواحة رزيدنس» دليلاً آخر على الجدوى التجارية للمشاريع العمرانية المستدامة ويسرنا أن نعمل مع شركة ريبورتاج العقارية لتطوير هذا المشروع المستدام، والذي سيثري مجتمع مدينة مصدر ويشكل إضافة متميزة لهذه المدينة المستدامة.