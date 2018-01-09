مكتوم بن محمد: نأمل بتطور إيجابي في العلاقات مع «إتش إس بي سي»

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموه في المركز، أمس جون. إم فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المالية البريطانية الذي قدم للسلام على سموه لمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد خلفا لستيوارت . تي . جوليفر الذي رافقه في الزيارة.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسا لها، متمنيا له النجاح في مهام عمله، ومعربا سموه عن أمله في أن تشهد العلاقات المستقبلية بين الجهات المعنية في دولة الإمارات عموما ودبي خاصة والمجموعة المالية البريطانية تطورا إيجابيا لما فيه مصلحة الجانبين المشتركة.

تسهيلات

وأعرب فلينت عن سعادته بزيارة دبي ومقابلة سموه شاكرا لسموه التسهيلات اللوجستية التي يحظى بها المكتب الإقليمي للمجموعة في دبي والموظفون العاملون في فروع المجموعة في دولة الإمارات ما ساعدها في توسيع أنشطتها واستثماراتها وتعزيز دورها في تنشيط ودعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال الاستثمارات الواسعة التي تقوم بها.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة البريطانية الرئيس التنفيذي للإمارات في المجموعة رئيس إدارة الأعمال الدولية في بنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب عدد من مديري فروع المجموعة في دبي ودولة الإمارات.