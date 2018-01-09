اتفاقية بين «أبوظبي العالمي» ومجلس التنمية البحريني لتطوير التكنولوجيا المالية

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة مع مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، لتعزيز التعاون المشترك حول تطوير مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تحويل المنطقة لبيئة دعم متكاملة وحيوية لازدهار أعمال مؤسسات التكنولوجيا المالية.

وتشكل الاتفاقية إطار عمل شامل يتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات، وتسهيل انتقال الشركات الناشئة، والكفاءات المهنية، وتبادل المعرفة بين الجهتين. كما تمكّن الاتفاقية كلاً من سوق أبوظبي العالمي ومجلس التنمية الاقتصادية - البحرين من تطوير وإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو قطاعات الخدمات المالية في المنطقة، عبر توظيف أحدث التقنيات وتسليط الضوء على مرتكزات نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، أن الاتفاقية تؤكد تشارك الطرفين لرؤية تطوير مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موضحاً اتفاق الجانبين بعد المحادثات الوثيقة مؤخراً في أبوظبي، خلال الاجتماع الأول للجهات التنظيمية للتكنولوجيا المالية في المنطقة، على ضرورة تفعيل التعاون المشترك لدعم القضايا ذات الصلة. وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل عن قرب مع مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين لبناء شبكة تعاون وتواصل فعّال مع مختلف الهيئات التنظيمية في المنطقة بما يلبي احتياجات النمو المستمرة للتكنولوجيا المالية.

وتتيح الاتفاقية للجانبين التعاون الوثيق في ما يتعلق بتبادل المعلومات حول أحدث المستجدات والخدمات والمنتجات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، والعمل المشترك لتطوير جوانب التمويل الإسلامي، وإطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل نقل المعرفة الأكاديمية والمهنية، وتصميم وتقديم برامج مسرعات الأعمال، وتطوير مختلف التقنيات الداعمة للنمو مثل حلول الدفع الرقمية، وتقنيات «بلوك تشين»، إضافة إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الحصول على كل المعلومات المطلوبة .