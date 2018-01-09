دبي مدينة التنـوع الثــري

ذكرت مجلة «فوربس» أن دبي هي مدينة التنوع الثري والتناقضات، موضحةً أن دبي هي المدينة التي تلتقي فيها التقاليد الشرقية القديمة والأفكار المستقبلية الحديثة، حتى مدينة دبي الحديثة لها صورتان تلفتان أنظار الزائرين والسائحين.

وأضافت أن الصورة الأولى هي قضاء العطلة والمرح على الشواطئ، والثانية هي المغامرات داخل المدينة المبهرة.

ومن جهته، قال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، إن المذهل عن دبي أنها تقدم خدماتها النوعية للعرب والعالم على السواء.

وأضاف في مقابلة مع محطة «بي بي سي كابيتال» حول إنشاء أعلى برج في العالم وهو برج خور دبي، أن دبي تخدم العرب البالغ عددهم 300 مليون نسمة، إضافة إلى ما بين 200 و300 مليون نسمة في إفريقيا والهند، وبذلك يبلغ عدد من تقدم لهم دبي الخدمات نحو نصف مليار نسمة.