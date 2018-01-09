727 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 727 مليون درهم، حيث تم تسجيل 193 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 104 ملايين درهم و172 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 183 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة محيصنة الأولى تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة جبل على.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 ملايين. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة زعبيل الثانية.

وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم. وسجلت الرهونات 440 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 277 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 163 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 121 مليون درهم ورهن في منطقة جميرا الأولى بقيمة 100 مليون درهم.