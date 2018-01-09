«ناسداك دبي» تطرح 3 مؤشرات للمشتقات في الربع الأول

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط، إنه من المقرر طرح 3 مؤشرات جديدة للمشتقات في الربع الأول من العام الجاري، ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، ومن المتوقع أن تجذب المزيد من المشاركة الدولية والإقليمية في الأسواق المالية المحلية.

وأضاف حامد، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش احتفالية مرور 10 سنوات على إدراج موانئ دبي العالمية، أن المؤشر الأول سيتم من خلاله استخدام المؤشرات الإقليمية لـ«إم إس سي آي» لإصدار منتجات المشتقات، ليجري تداولها في منصة «ناسداك دبي» للمشتقات.

وبين حامد أن العقود المستقبلية المستندة إلى مؤشر أسهم «إم إس سي آي الإمارات» ستتيح تسهيل مضاعفة المحفظة الاستثمارية والتحوط من جانب مستثمري الصناديق الدولية الذين يملكون استثمارات في الإمارات، كما ستقدم المنتجات فرصاً جديدةً جذابةً إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأوضح حامد أن المؤشرين الثاني والثالث خاصان بتداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوقي دبي وأبوظبي الماليين في سوق العقود الآجلة التابعة لـ«ناسداك دبي»، مما سيسهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التحوط، علاوة على تحقيق المكاسب من جراء تحركات المؤشر صعوداً وهبوطاً.

وتمثل عملية استحداث العقود المستقبلية أهمية بالغة في ضوء تنامي أهمية المنطقة بوصفها وجهة استثمار جاذبة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى استهداف الأسواق الناشئة عالية النمو مثل السوق الإماراتية.

وقال إن البورصة تستهدف الانتقال إلى المرحلة المقبلة من النمو وتقديم عقود المؤشرات المستقبلية بعد أن نجحت بإتمام العام الأول من تداول عقود الأسهم المفردة المستقبلية في منصة المشتقات والتي تضم حالياً أسهم 16 شركة.

مبيناً أن «ناسداك دبي» لديها حاليا منتجات متنوعة تضم أسهماً عادية ومشتقات وسندات وصكوكاً. ولفت حامد إلى أن دبي باتت تتصدر مراكز إدراج الصكوك العالمية إذ تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي حالياً 50.8 مليار دولار من خلال 63 إدراجاً.

صكوك وسندات

وارتفع إجمالي إصدارات الصكوك والسندات في «ناسداك دبي» إلى نحو 14 مليار دولار في 2017 من خلال 18 إصداراً، ووصل إجمالي إصدارات الصكوك وصل إلى 10.25 مليارات دولار عبر 11 إصداراً، بينما وصل إصدارات السندات نحو 3.71 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات.