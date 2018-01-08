22 مليار دولار التجارة الإماراتية الأميركية في 11 شهراً

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 21.872 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر 2017، وفق ما ذكره موقع وزارة التجارة الأميركية.

وبلغ حجم الصادرات الإماراتية إلى أميركا 3970.8 مليون دولار (14.584 مليار درهم) حتى نهاية نوفمبر 2017، بينما بلغ حجم الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة 17901.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 2215.5 مليون دولار في شهر نوفمبر 2017 وحده، منها 374 مليون دولار (1.373 مليار درهم) صادرات إماراتية، و1841.5 مليون دولار واردات من الولايات المتحدة.