مهرجان التسوق يعزّز مكانة دبي عالمياً

ساهمت الشراكة المتميّزة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركات القطاع الخاص الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، في إنجاح الدورات الماضية لهذا الحدث الذي أصبح ضمن المهرجانات العالمية، وموسماً مهماً لتنشيط قطاعي التجزئة والسياحة في دبي.

وتحرص كبرى الشركات على دعم الدورة الثالثة والعشرين لهذا الحدث السنوي المهم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) بين 26 ديسمبر 2017 حتى 27 يناير 2018 تحت شعار الحملة التسويقية «أسباب أكثر لاحتفالات أكبر» فيما تنظم الشركات الخاصة ومراكز التسوق فعاليات مميزة، وتطلق حملات ترويجية ضخمة، وترصد جوائز قيمة لتضفي المزيد من الفرح والبهجة على زوّار دبي خلال هذه الفترة، وتجعل تجربتهم أغنى.

عروض ترويجية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لقد ساهم مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق منذ أكثر من عقدين من الزمان في تحقيق العديد من الإنجازات، وأثّر بشكل إيجابي على قطاع التجزئة.

فيما كان التعاون المثمر والبنّاء ما بين القطاعين العام والخاص من العوامل التي ساهمت في هذا النجاح وضمان استمراريته. ونشكر كافة شركائنا الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين، والجهات الداعمة لالتزامهم نحو إنجاح الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، وما يقدمونه من فعاليات وعروض ترويجية وجوائز تمنح المتسوقين أسباباً أكثر لاحتفالات أكبر».

وأضاف: «لقد تمكّن مهرجان دبي للتسوق في كل دورة جديدة من دوراته من أن يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي، بما فيها قطاع التجزئة، ولا شك أنّ المهرجان باعتباره علامة فارقة في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي سوف يمنح تجار التجزئة زخماً أكبر خلال هذا الموسم، كما ستستفيد مختلف الجهات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منه.

ونتوقع أن نحقق ذلك من خلال منح الزوار والمتسوقين تجارب تسوق فريدة، وفرصاً للربح تغير من مجرى حياتهم، وقضاء أجمل الأوقات بمشاهدة الفعاليات المشوقة، التي تنظم بالتعاون مع شركائنا».

وعبر الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون عن آرائهم حول هذا التعاون من أجل إنجاح مهرجان دبي للتسوق.

فعاليات ترفيهية

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يسعدنا أن نرى الاستعدادات تجري على قدم وساق لانطلاق مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة لعام 2018، وأن نشهد ترقّب مراكز التسوق لتضج بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية الجذابة المقدمة لمرتاديها من المقيمين والزوار، وكما يحدث في كل عام، فإن أعداداً كبيرة من زوار دبي ودولة الإمارات الذين تنقلهم طيران الإمارات، يأتون خصيصاً للاستفادة من عروض المهرجان والاستمتاع بإجازاتهم الشتوية، ما يعزز مكانة دبي كوجهة تلبي نطاقاً واسعاً من مختلف الأذواق والمتطلبات».

رافد رئيسي

وقال ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز: نتطلع قدماً إلى موسم جديد من مهرجان دبي للتسوق الذي يواصل تعزيز نموه ونجاحه عاماً تلو الآخر، ويمثل رافداً رئيسياً للعديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك الضيافة والطيران والسياحة، علاوةً على دوره البارز في إثراء البيئة الاقتصادية المزدهرة في دبي بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويستقطب «مهرجان دبي للتسوق» الزوار من كافة أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه. واحتفالاً بعودة المهرجان، تنظم «إعمار مولز» باقة من الفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة في مختلف مراكز التسوق التابعة لها، بالتزامن مع تقديم المتاجر للعديد من العروض الخاصة التي تعود بفوائد ومزايا ملموسة على المتسوقين والأعمال في آن واحد.

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في دورته الماضية، تقدم «إعمار مولز» أروع خيارات التسوق والترفيه لجمهور المهرجان هذا العام أيضاً.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات - الإمارات والبحرين وعُمان - مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «تفخر ماجد الفطيم بشراكتها الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عشرين عاماً مع مهرجان دبي للتسوق، فقد دأبت ماجد الفطيم طوال هذه الفترة على توفير تجارب تسوُّق لا نظيرَ لها، وفرص فوز مذهلة، واستضافة فعاليات ترفيهية مشوقة تشدّ أنظار الكبار والصغار.

ويمثل مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية لمراكز التسوق الستة التابعة لشركة ماجد الفطيم بدبي لإطلاق تجارب تسوُّق غير مسبوقة تفوق توقعات المتسوقين بكثير في إطار رؤيتنا بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.

ونحن نتطلع إلى نجاح رائع آخر لمهرجان دبي للتسوق في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، حيث يستضيف كل واحد منها جدولاً حافلاً من الفعاليات الترفيهية والحملات الترويجية».

وجهة عالمية

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية: «تطورت الشراكة الاستراتيجية بين العربية للسيارات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ إنشائها قبل أكثر من عقدين.

وتهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز مكانة مدينة دبي كوجهة سياحية عالمية المستوى، وذلك من خلال العروض والحملات الترويجية، بما يساعدنا على تحقيق وعدنا لعملائنا الأوفياء، وتقديم عروض جذابة، واستقطاب المشترين الجدد».

إننا في العربية للسيارات نعتمد نهجاً محوره العملاء في جميع علاماتنا التجارية في كافة حملاتنا الترويجية التي تتيح لهم المزيد من التوفير والحصول على مزايا إضافية.

وفي الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس العربية للسيارات في العام 2018، نود الإعراب عن امتناننا لعملائنا الذين أبدوا حبهم وتقديرهم لجهودنا المتمثلة في تقديم أفضل المنتجات والخدمات، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في قدرتنا على تحقيق النمو القوي. إننا نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ونتوجه بالدعوة للجميع لزيارة معارضنا، والتعرف إلى تشكيلة موديلات نيسان وإنفينيتي ورينو.

شراكة ناجحة

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «إننا نتطلع إلى شراكة أخرى ناجحة مع مهرجان دبي للتسوق في دورته الثالثة والعشرين، والذي يمثل حدثاً رئيسياً في قطاع التجزئة.

ويستمر نمو المهرجان في ظل ازدهار قطاع التجزئة ليوفر هذا العام فرصة متجددة لتسليط الضوء على العروض الفريدة التي يقدمها سوق التنين وابن بطوطة مول. ويمثل هذا الحدث بداية سلسلة المهرجانات السنوية بقطاع التجزئة في دبي، ونحن نتطلع إلى استقبال مئات الآلاف من الزوار في سوق التنين وابن بطوطة مول خلال هذا الحدث المرتقب».

دعم متواصل

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «إن الدعم المتواصل الذي تقدمه سوق دبي الحرة إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يُظهر مدى التزام السوق بلعب دور مهم في تطوير قطاعي السياحة والتجزئة بدبي في مستهل العام الجديد، وبالمقابل تستفيد السوق الحرة من المبادرات الكثيرة مثل مهرجان دبي للتسوق الذي يستقطب عدداً كبيراً من الزوار، وكثيراً منهم يتسوقون خلال فترة الحدث في سوق دبي الحرة في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين».

إطلاق المبادرات

ومن جهته قال صلاح تهلك، نائب أول الرئيس-الاتصال المؤسسي، سوق دبي الحرة: «أطلقت سوق دبي الحرة عدداً من المبادرات للاستفادة القصوى من الإمكانات والفرص التي يتيحها المستهلك خلال فترة «مهرجان دبي للتسوق». وتركز هذه المبادرات التي تعد صديقة للعملاء على الأساسيات لفهم احتياجات ومتطلبات هذا المهرجان الشهير والأطول من نوعه».

تجارب عصرية

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «يمثل دعمنا المتواصل لمهرجان دبي للتسوق تجسيداً لالتزام ،إينوك،بالمساهمة بدور فعّال في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية أولى تقدم أكثر تجارب التسوق والحياة العصرية تميزاً.

وأضاف أنه يشرفنا أن نشارك من جديد كشريك استراتيجي للدورة الثالثة والعشرين من هذا الحدث العالمي الكبير الذي يمثل رافداً حقيقياً لجهود دبي الرامية لتنويع عروضها في قطاع التجزئة وتوفير خيارات استثنائية يسعد بها سكان المدينة وزوارها على حد سواءً. وهو الأمر الذي ينعكس على جميع خدمات إينوك».

قائمة الشركاء

تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2018 كلاً من: طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي مول، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، وماجد الفطيم العقارية، وميركاتو، وإينوك، ونخيل مولز، وسوق دبي الحرة، ومراس، واتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق وهم: فيزا، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة جمبو إلى جانب الدعم المقدم من مجموعة مراكز التسوق في دبي، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات.