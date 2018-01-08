تراجع التضخم الشهري خلال نوفمبر

تراجع التضخم في الإمارات 0.03% في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر، بينما شهد معدل التضخم ارتفاعاً سنوياً 1.73% في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2016.

وتراجعت أسعار 6 مجموعات رئيسية خلال نوفمبر مقارنة مع أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار 4 مجموعات، واستقرت أسعار مجموعتين. ومقارنة بشهر نوفمبر 2016 انخفضت أسعار3 مجموعات بشكل سنوي وارتفعت أسعار 10 مجموعات.

وسجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.08% هبوطاً شهرياً مقارنة مع أكتوبر، فيما سجلت أسعار المجموعة ارتفاعاً سنوياً 0.44% مقارنة مع نوفمبر 2016.

وشهدت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.23% مقارنة بشهر أكتوبر، فيما سجلت أسعار المجموعة ارتفاعاً سنوياً 1.9% مقارنة مع نوفمبر 2016.