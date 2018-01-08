«ماراثون» الأسهم يتواصل بمكاسب 34.6 مليار درهم في 6 جلسات

تواصلت موجة الصعود في أسواق الأسهم المحلية، حيث حقق المؤشرات مكاسب جماعية للجلسة السادسة على التوالي، أمس، بدعم عمليات عمليات شراء على أسهم العقار وصفقات نوعية على أسهم البنوك.

واستمر انتعاش التداولات حيث تجاوزت سيولة الأسواق 600 مليون درهم مع تدفق الاستثمارات ومراهنة المستثمرين على موسم النتائج الفصلية، وترقب الأداء القوي للشركات المتداولة وفرص التوزيعات النقدية السخية.

وارتفعت مكاسب رأس المال السوقي للأسهم إلى 34.6 مليار درهم على مدار 6 جلسات، منها 11.43 ملياراً في دبي، و23.18 ملياراً في أبوظبي، فيما بلغت المكاسب السوقية أمس، نحو 927.4 مليون درهم في ظل تحسن معنويات المستثمرين وزيادة شهيتهم للاستثمار في الأسهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتينة والأداء القوي للشركات المقيدة. وارتفع مؤشر سوق دبي أمس، 0.22% إلى 3471.09 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي بدعم ارتفاع «أرابتك» و«بنك دبي الإسلامي»، فيما ربح سوق أبوظبي 0.18% إلى 4556.41 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في 5 أشهر بفضل مكاسب «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«دانة غاز»، فيما يترقب المستثمرون بعض المحفزات المتعلقة بالشركات، وهو ما ظهر جلياً على سهم «أرابتك» بعد الإعلان عن فوزها بمشروع جديد.

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