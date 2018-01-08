صحيفة هندية تنصح باستثمار مقاصد دبي السياحية في تمضية العطلات

نصحت صحيفة «هندوستان تايمز» قراءها بقضاء العطلات في دبي العام الجاري، معتبرة الإمارة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم إلى جانب مقاصد سياحية عالمية شهيرة مثل تايلاند وبالي واليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة الهندية أن المقاصد السياحية الجذابة في العام الجاري تشمل إلى جانب دبي، اليابان وأميركا الجنوبية واليونان وكوريا الجنوبية.

وقال دانييل ديسوزا مدير المبيعات في موقع إس أو تي سي السياحي، إن شرق آسيا سوف يشهد تدفقاً سياحياً على مدينة سيئول، والمقاصد السياحية الجذابة الأخرى هي دبي وإيطاليا وجنوب أفريقيا وفرنسا وآيسلندا وأستراليا، بينما تبزغ اليابان كمقصد سياحي جذاب لجميع الأجيال.وأضاف ديسوزا أن الاتجاهات والتفضيلات السياحية من العام الماضي، تشير إلى أن الجهات المفضلة هي دبي وتايلاند وبالي.