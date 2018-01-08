10 % نمو إجمالي لموانئ دبي العالمية 2017

استثمرت موانئ دبي العالمية مليار دولار كإنفاق رأسمالي في الفرص التجارية العالمية المتنامية خلال 2017 للمساهمة في تنويع أعمالها التجارية وتوسعة رقعة انتشارها على امتداد سلسلة التوريد العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن تعافي التجارة العالمية العام الماضي جاء أقوى من المتوقع، حيث تم تحقيق أداء فاق توقعات السوق، حيث نتجه لتحقيق نمو إجمالي 10% لكامل عام 2017 ونتطلع إلى استمرار النمو في 2018.

وأضاف: «نواصل سعينا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في أسواق النمو الرئيسية مع المحافظة على الهيكلية الحالية لمحفظة أعمالنا، والتي تركز بنسبة 70% على بضائع المنشأ والمقصد و75 % على الأسواق الأسرع نمواً».

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