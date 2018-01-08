250 مليوناً عقد لـ «أرابتك» من «إعمار»

أعلنت «أرابتك القابضة»، أمس، إبرام شركتها التابعة «تي إيه في أكفين كونستراكشين» عقد تنفيذ مشروع من «إعمار العقارية» خاص بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للبرجين (A2 وA3) في منطقة دار الأوبرا بقيمة 250 مليون درهم.

وأضافت «أرابتك»، في إفصاح لسوق دبي أمس، أن المشروع يقع وسط مدينة دبي ويضم إجمالي 809 شقق على مساحة مبنية قدرها 2.35 مليون قدم مربع، ومن المقرر بدء أعمال المشروع اعتباراً من الشهر الجاري وعلى مدى 34 شهراً.

وقال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك»: نتطلع للعمل على تنفيذ مشروع آخر لشركة إعمار العقارية مع استمرارنا في بناء علاقات قوية مع عملائنا في أسواقنا الرئيسية. وأغلق سهم «أرابتك»، أمس، رابحاً 6.53% إلى 2.61 درهم بعد تداول 20.2 مليون سهم بقيمة 52.4 مليون درهم من خلال 542 صفقة.