«اتصالات» و«دو» تؤكدان تطبيقي المكالمات عبر الإنترنت

واصلت، أمس، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إخطار عملائهما بتوافر تطبيقين للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة نظير رسوم بين 50 و100 درهم ترتفع إلى 105 دراهم و52.5 درهماً بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الشركتان أنه للمرة الأولى في دولة الإمارات تم السماح للعملاء بإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الفيديوهات عبر تطبيقين «BOTIM» و«C›ME» ليتسنى لهم الاستمتاع بإرسال الرسائل والفيديوهات إلى الأهل والأصدقاء في أي مكان في العالم بدقة عالية والتحدث من دون تشويش.

ولا يشمل التطبيقان إجراء المكالمات وإرسال الفيديوهات عبر تطبيقات أخرى مثل (واتس أب) و(سكايب) و(ماسنجر)، ويشترط لتوافر خدمات التطبيقين الجديدين الاشتراك فيهما برسوم من خلال «اتصالات» و«دو»، إضافة إلى تنزيل التطبيقين لدى المستقبل للرسائل والفيديوهات.

وذكرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيان، أمس، أنها لم تصرح بأي شيء في ما يتعلق بترخيص المكالمات عبر الإنترنت في التقرير الذي نشرته «البيان»، أول من أمس، كما أكدت عدم مسؤوليتها عن إعادة نشر التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتؤكد «البيان» أنها لم تنشر أي تصريحات على لسان الهيئة أو مسؤوليها، وأن ما نشر هو نصوص الرسائل التي وجهتها «اتصالات» و«دو» إلى مشتركيهما، والتي تؤكد توافر تطبيقين جديدين للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

وطالبت الشركتان العملاء الراغبين في تنزيل التطبيقين الاتصال بالمؤسستين وإخطارهما بذلك حتى يتم الترخيص لهما رسمياً.

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