«عزيزي» تعتزم تسليم 7 مشاريع في الفرجان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عزمها إنجاز وتسليم سبعة مشاريع سكنية في منطقة الفرجان خلال الربعين الأول والثاني من عام 2018، ويؤكد ذلك حرص الشركة على مواكبة النمو المتسارع في السوق العقاري، وتحقيق معدلات نمو استثنائية، وتبلغ قيمة حجم المشاريع 1,8 مليار درهم.

ويجري حالياً العمل على أعمال الإنشاءات والبناء على مدار 24 ساعة يومياً لإنجاز تلك المشاريع، إذ من المقرر تسليم مشروع «روي ميديترانيان» ومشروع «مونتريل» في فبراير 2018، في حين سيتم تسليم المشاريع الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2018، التي تتضمن كلاً من مشروع بلازا وفندق عزيزي ستار وساميا وفاريشتا وشياستا.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «تتصدر عملية البناء أجندة أعمالنا، ونسير وفق خطة مدروسة لبناء وتسليم المشاريع العقارية في الوقت المحدد، في ظل حرصنا على مواكبة الطلب المتزايد على مشاريعنا. وتعد شركة عزيزي للتطوير العقاري من بين الشركات الأولى التي بدأت الاستثمار العقاري في منطقة الفرجان، في عام 2013».