34.6 مليار درهم مكاسب الأسهم في 6 جلسات

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي أمس مدعومة بعمليات شراء على أسهم العقار والبنوك مع تخطي السيولة 600 مليون درهم، فيما يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات النقدية.

ووفق حسابات "البيان الاقتصادي"، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 34.6 مليار درهم على مدار 6 جلسات، موزعة بواقع 11.43 ملياراً في دبي و23.18 ملياراً في أبوظبي.

وارتفع سوق دبي أمس بنسبة 0.22% أو ما يعادل 7.52 نقاط ليغلق عند 3471.09 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر بدعم ارتفاع "أرابتك" و"بنك دبي الإسلامي"، وربح سوق العاصمة 8 نقاط أو ما نسبته 0.18% ليغلق عند 4556.41 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 5 أشهر بفضل مكاسب "بنك أبوظبي الأول" و"الدار العقارية" و"دانة غاز". وبلغت سيولة السوقين نحو 624.7 مليون درهم بواقع 489.6 مليوناً في دبي و135.09 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 455.4 مليون سهم منها 344.9 مليوناً في دبي و110.5 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5802 صفقة.

تحسن

وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم عمرو حسين: حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية في الجلسات الماضية زادت وتيرتها مع بداية العام الجديد مع تحسن معنويات المستثمرين وزيادة شهيتهم على الاستثمار في الأسهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتينة والأداء القوي للشركات المقيدة.

وأضاف لـــ "البيان الاقتصادي": يترقب المستثمرون في الأسواق انطلاق موسم نتائج الأعمال السنوية الذي سيصاحبه إقرار التوزيعات النقدية، وهو ما نتوقع معه مزيداً من التحسن في أداء الأسهم وتعافياً ملحوظاً في مستويات السيولة، إضافة إلى ترقبهم لبعض المحفزات المتعلقة بالشركات، وهو ما ظهر جلياً على سهم "أرابتك" بعد الإعلان عن فوزها بمشروع جديد أمس.

وجاء صعود سوق دبي بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقارات يتصدرها "أرابتك" بنسبة 6.53% بعد إعلان فوز شركتها التابعة "صقر الإمارات" بعقد مع "تي إيه في أكفين" لتنفيذ مشروع من "إعمار العقارية" بقيمة 250 مليون درهم.

كما صعدت أسهم "داماك العقارية" بنسبة 2.11% و"الاتحاد العقارية" 2% و"أرامكس" 1.16% و"سوق دبي المالي" 0.87% و"بنك دبي الإسلامي" 0.63%، فيما تصدر سهم "جي اف اتش" نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بنحو 104.5 ملايين سهم بقيمة 65.6 مليون درهم وأغلق رابحاً 1.28%.

نشاط

وأرجع حسين النشاط الإيجابي للأسواق أمس إلى دعم رئيسي من تحركات الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات العقار والبنوك مع استمرار عمليات المضاربة على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع سعي بعض المستثمرين لتحقيق مكاسب سريعة.

وتوقع حسين استمرار الأداء الإيجابي للأسواق خلال تداولات الأسبوع الحالي خصوصاً مع بدء ظهور التوقعات بشأن نتائج الشركات المقيدة، وهو ما سيعطي للأسهم مزيداً من الزخم في الفترة القادمة.

وفي سوق العاصمة، قاد سهم "بنك أبوظبي الأول" وتيرة الصعود مع ارتفاعه بنسبة 0.46% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 34.4 مليون درهم، كما عزز الصعود ارتفاع سهمي "الدار العقارية" و"دانة غاز" بنحو 0.44% و1.28% على التوالي. وتصدر سهم "رأس الخيمة العقارية" نشاط السوق من حيث الأحجام بنحو 34.9 مليون سهم وارتفع بنسبة 3.9%.

أجانب

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 207.5 ملايين درهم مقابل مشتريات بنحو 176.6 مليون بصافي بيعي 30.9 مليون، ومال الاستثمار المؤسسي كذلك نحو البيع بعد مبيعات جاوزت 125.2 مليون مقابل مشتريات بنحو 97.35 مليون بصافٍ بيعي 27.9 مليون درهم.

عقود

وارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بنحو جماعي بعد تداول 8835 عقداً بقيمة 1.158 مليون درهم من خلال 14 عملية، وتصدرت عقود "أرابتك" المكاسب بنسبة 6.53%، فيما زادت عقود "داماك" 2.08% و"الاتحاد العقارية" 1.9%.

توعية

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع ضرورة الحرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي يتعامل معها المستثمر حال شعوره بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، كما شددت على ضرورة المواظبة على حقه في طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدته من الأوراق المالية كلما احتاج إلى ذلك.