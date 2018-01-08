«تالي» و«شرف دي جي» يوفّران برنامج الضريبة للشركات

قامت شركة «تالي»، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال توفير خدمات برمجيات الامتثال الضريبي، بإطلاق برنامج القيمة المضافة Tally.ERP 9، بالتعاون مع شركة «شرف دي جي» عملاق سوق تجزئة الإلكترونيات في دولة الإمارات، ليصبح متاحاً بسهولة لمختلف الشركات داخل الدولة. وسيكون لدى «شرف دي جي» إصداران من برنامج القيمة المضافة Tally.ERP 9» إصدار فضي للمستخدم الواحد، والآخر ذهبي متعدد المستخدمين خلال الـ24 فرعاً للشركة في الإمارات. كما قامت شركة «تالي» بتدريب أكثر من 100 من موظفي «شرف دي جي» على برنامجها. ويضمن ذلك حصول المستهلكين الراغبين في اقتناء البرنامج على خدمة جيدة، بجانب حصولهم على المعلومات المطلوبة عن ضريبة القيمة المضافة والبرنامج.