استمرار التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة لا تزال مستمرة ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه المبادرة بالتسجيل فوراً تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية.

وحضت الهيئة قطاعات الأعمال على استكمال كافة متطلبات تسجيلها ، مشيدة بالالتزام والإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل.

وشددت الهيئة على أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

كما أكدت أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.

وناشدت الهيئة الأعمال بضرورة التحقق من أحقيتها بطلب استثناء من التسجيل إذ يجب أن تكون كافة توريداتها خاضعة لنسبة الصفر ويمكنها في هذه الحالة طلب استثناء، أما في حال وجود توريدات خاضعة للضريبة فسوف يتم إعادة الطلب وقد يتسبب ذلك في تأخير عملية التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.