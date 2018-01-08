"أبوظبي للاستثمار" ثالث أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً

تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، والمرتبة الأولي عربياً بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار في ديسمبر الماضي فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولي عالمياً بأصول 998.9 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صدر على الموقع الالكتروني لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute)، كشف عن احتلال الصين المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي أصول 900 مليار دولار فيما جاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بأصول 524 مليار دولار.

وفى المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً، جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية بأصول بلغت 494 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 11 عالمياً بأصول 223.9 مليار دولار، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمار المرتبة 12 عالمياً بأصول 209.5 مليارات دولار.

وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 عالمياً باجمالي أصول 125 مليار دولار، فيما حل مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 16 بأصول 110 مليارات دولار وهيئة الإمارات للاستثمار في المركز 27 بأصول 34 مليار دولار، ثم صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان بأصول 18 مليار دولار، يليها شركة "ممتلكات القابضة" البحرينية بأصول 10.6 مليارات دولار.